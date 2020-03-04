Казахстанский Tenge Bank откроет филиал банка в Самарканде

В июле 2019 года на финансовом рынке Узбекистана появился казахстанский Tenge Bank. Его деятельность была начата в городе Ташкенте. На данном этапе банк обслуживает юридические лица и предпринимателей. Ведет работу по запуску интернет-банкинга, автоматизации и упрощению процессов для юридических лиц, а также разработке, предоставлению услуг и продуктов, востребованных на рынке Узбекистана.

В планах руководства банка открыть филиалы и в других городах Узбекистана. И выбор пал на Самарканд, так как древний город является густонаселенным регионом и , немаловажный фактор, здесь активные предприниматели с хорошей репутацией. Об этом было сказано председателем правления АКБ Tenge Bank Асланом Талпаковым на встрече с хокимом Самаркандской области Эркинжоном Турдимовым.





Как отметил глава области, в настоящее время спрос на кредиты со стороны их потребителей — как юридических лиц, так и физических — высок . Растет экономическая активность населения и бизнеса. В последние два-три года на рынке кредитования спрос намного превышает предложение. И потому не все банки способны удовлетворить потребности потребителя. Глава области подчеркнул, что финансовый рынок Узбекистана открыт для сотрудничества. Казахстанские банкиры рассказали на каких условиях будет работать филиал банка в Самарканде.





Как только решится вопрос с помещением, уже летом текущего года планируется запустить деятельность Tenge Bank в городе Самарканде.

Зарина Аритдинова