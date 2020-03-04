» » » Казахстанский Tenge Bank откроет филиал банка в Самарканде
﻿
  • 4 март 2020 23:10
  • 35

Казахстанский Tenge Bank откроет филиал банка в Самарканде

В июле 2019 года на финансовом рынке Узбекистана появился казахстанский Tenge Bank. Его деятельность была начата в городе Ташкенте. На данном   этапе банк   обслуживает юридические лица и предпринимателей. Ведет  работу по запуску интернет-банкинга, автоматизации и упрощению процессов для юридических лиц, а также разработке, предоставлению услуг и продуктов, востребованных на рынке Узбекистана.
 
 
В планах руководства банка открыть филиалы и в других городах Узбекистана. И выбор пал на Самарканд, так как древний город является густонаселенным регионом  и , немаловажный фактор, здесь  активные предприниматели с хорошей репутацией. Об этом было сказано председателем правления АКБ Tenge Bank  Асланом Талпаковым на встрече с хокимом Самаркандской области Эркинжоном Турдимовым.

Как отметил глава области,  в настоящее время спрос на кредиты со стороны их потребителей — как юридических лиц, так и физических — высок . Растет экономическая активность населения и бизнеса. В последние  два-три года  на рынке кредитования спрос намного превышает предложение. И потому не все банки способны удовлетворить потребности потребителя. Глава области подчеркнул, что финансовый рынок Узбекистана открыт для сотрудничества. Казахстанские банкиры рассказали на каких условиях будет работать филиал банка в Самарканде.

Как только решится вопрос с помещением, уже  летом текущего года планируется запустить деятельность   Tenge Bank в городе Самарканде.
 
Зарина Аритдинова

Похожие статьи:
﻿
Японский холдинг построит гостиницы в Ташкенте и Самарканде, а также откроет свой офис для привлечения туристов

Японский холдинг построит гостиницы в Ташкенте и Самарканде, а также откроет свой офис для привлечения туристов

Новости Самарканда
﻿
Китайские инвесторы хотят построить “Караван-сарай” в Самарканде

Китайские инвесторы хотят построить “Караван-сарай” в Самарканде

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
Посол Узбекистана по деловому туризму в Сингапуре находится с визитом в городе Самарканде

Посол Узбекистана по деловому туризму в Сингапуре находится с визитом в городе Самарканде

Новости Самарканда
﻿
Деловой круг Самаркандской области во главе с Эркинжоном Турдимовым пребывает в Китае

Деловой круг Самаркандской области во главе с Эркинжоном Турдимовым пребывает в Китае

Новости Самарканда / ТОП
﻿
EVO запустила технологию 4G LTE TDD в Самарканде

EVO запустила технологию 4G LTE TDD в Самарканде

Новости Самарканда / Технологии
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика