Чешская компания предложила запустить в Самарканде скоростные трамваи

С восторженных слов о великолепном лазерном шоу на Регистане началась встреча Милана Томеша, представителя компании Pragoimex с хокимом Самаркандской области. Лазерное шоу он смог увидеть в минувшем году в рамках инвестиционного форума , прошедшего в Самарканде.

Чешская компания занимается производством трамваев. 7 лет назад Pragoimex открыла представительство в столице Узбекистана, где руководителем был назначен Милан Томеш. Цель встречи- обсуждение возможного сотрудничества при производстве и проектировании, дальнейших поставках и совместном монтаже трамвайной инфраструктуры.





Милан Томеш предложил внедрить в транспортную инфраструктуру Самарканда скоростные трамваи, цена которых начинается от 800 тысяч долларов США. На что глава областной администрации Эркинжон Турдимов ответил, что финансовые вопросы должны быть обсуждены совместно с Министерством финансов республики и областным кенгашем народных депутатов. И заявил, что область на данном этапе готова к сотрудничеству по запуску совместного предприятия по техническому обслуживанию трамваев.

Зарина Амритдинова