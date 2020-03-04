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  • 4 март 2020 23:02
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Чешская компания предложила запустить в Самарканде скоростные трамваи

                                        
С восторженных слов о великолепном лазерном шоу на Регистане началась встреча Милана Томеша, представителя компании  Pragoimex с хокимом Самаркандской области. Лазерное шоу он смог увидеть в минувшем году в рамках инвестиционного форума , прошедшего в Самарканде. 
 
            
Чешская компания  занимается производством   трамваев.  7 лет назад Pragoimex  открыла представительство в столице Узбекистана, где руководителем был назначен Милан Томеш. Цель встречи- обсуждение возможного сотрудничества при производстве и проектировании, дальнейших поставках и совместном монтаже трамвайной инфраструктуры. 

Милан Томеш предложил внедрить в транспортную инфраструктуру Самарканда скоростные трамваи, цена которых начинается от 800 тысяч долларов США. На что глава областной администрации Эркинжон Турдимов ответил, что финансовые вопросы должны быть обсуждены совместно с Министерством финансов республики и областным кенгашем народных депутатов. И заявил, что область на данном этапе  готова к сотрудничеству по запуску совместного предприятия по техническому обслуживанию трамваев.
 
Зарина Амритдинова

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