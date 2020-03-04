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  • 4 март 2020 22:57
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Коррупция и позиция общественности

Коррупция. До боли знакомое слово широким  слоям  населения. Она встречается,к сожалению, во всех сферах жизнедеятельности человека. В новостных изданиях можно прочитать новость об очередном задержанном коррупционере. Но как же    бороться  с этой болезнью, какие лекарства необходимо применять?  Ясно одно, борьба с коррупцией – дело сложнейшее и требующее целого комплекса мер. И повышением заработной платы здесь не обойтись. Взятки берут как   мало получающие госслужащие, так и материально обеспеченные чиновники. Это как привычка, своего рода болезнь. И здесь нужны кардинальные методы. Максимальная  прозрачность деятельности государственных органов и общественный контроль, в том числе и со стороны СМИ, и блогеров.
 

Вопросам борьбы с коррупцией  было посвящено совместное собрание комитета по противодействию  коррупции  и судебно-правовым  вопросам  Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан с Самаркандским областным кенгашем народных депутатов. В нем приняли участие депутаты, руководители образовательных и медицинских учреждений, представители рпавоохранительных организаций , представители широкой общественности, а также председатель республиканского комитета по противодействию  коррупции  и судебно-правовым  вопросам Ботиржон Махмуродов

Как было отмечено на совещании, рассмотрение обращений физических и юридических лиц по фактам коррупции и восстановление их нарушенных прав и защита их законных интересов является одним из важных факторов в борьбе с коррупцией. В конце концов, противодействие этому является задачей не только правоохранительных органов, но и процессом, в котором  должны участвовать многие. О том, что граждане также понимают этот факт, говорит  увеличение количества жалоб. 

На совместном совещании был проведен углубленный анализ работы, проводимой в этом направлении, с акцентом на дальнейшие задачи. Подчеркивалось, что необходимо усилить  работу по противодействию взяточничеству, злоупотреблению властью, эффективности пропаганды среди различных ведомств, организаций и населения по ликвидации всех форм коррупции, усилению ответственности должностных лиц за  подобные   правонарушения. По окончании собрания были приняты соответствующие решения.
 
Зарина Амритдинова

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