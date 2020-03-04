В области зарегистрировано 174 случая коррупции среди ответственных лиц, руководителей государственных учреждений.

В Самаркандском областном хокимияте состоялось совместное заседание Комитета Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции и Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов, на котором приняли участие сенаторы, члены Самаркандской областной межведомственной комиссии по противодействию коррупции, депутаты и руководители ответственных ведомств, правозащитных органов, государственных и общественных организаций, а также представители СМИ.

Фото Хусана Элтоева

Заседание открыл хоким Самаркандского вилоята Эркинжон Турдимов. На совместном заседании обсудили исполнение в области Указа Президента Республики Узбекистан от 27 мая 2019 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» и Государственной программы по противодействию коррупции. В повестке дня -обсуждение и анализ проведенной работы руководителей госорганов.

Во исполнения задач, определенных Указом, Самаркандская областная межведомственная комиссия по противодействию коррупции координирует работу государственных органов и организаций на местах, ведущих деятельность в данном направлении. Как было отмечено на заседании, в последние годы в стране осуществлены важные организационно-правовые реформы в сфере противодействия коррупции. Однако данный порок имеет место быть, хотя показатели сравнительно ниже.





Прокурор Самаркандской области Фарход Зуфаров акцентировал внимание присутствующих на том, что в 2019 году в результате принятых организационных и практических мер органами прокуратуры зарегистрировано 174 случая коррупции среди ответственных лиц, руководителей государственных учреждений. За прошедший период было возбуждено 60 уголовных дел против работников сфере народного и среднего специального образования. В пользу государства взыскано более 1 млрд. сумов, 86 руководителей и служащих подвергнуты наказанию.

По положению на март 2020 года совершено 2 преступления, связанные с злоупотреблением служебным положением и взяточничеством.

Внимание участников заседания было направлено на случай, касаемо сферы высшего учебного заведения. По данным Генпрокуратуры, заместитель декана Самаркандского института экономики и сервиса за крупную взятку обещал в переводе студента из Казахстана в вуз в Узбекистане. Сотрудник вуза был задержан в момент получения $4000 в качестве вознаграждения, в настоящее время ведутся следственные мероприятия. Данный вопрос был одним из актуальных и резонансных в повестке дня заседания.

Председатель Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Батыр Матмуратов подчеркнул, что если замдекана решился на такой поступок, значит, существуют каналы, через которые должно было осуществиться запланированное. Дело не должно ограничиваться лишь арестом подозреваемого, необходимо искать пути, сказал сенатор, избранный от Республики Каракалпакстан.

- Одним из важных факторов противодействия коррупции является рассмотрение обращений физических и юридических лиц, восстановление и защита их нарушенных прав и законных интересов, говорит Батыр Матмуратов. -Ведь противодействие данному пороку является задачей не только органов правопорядка, в этом процессе должны принимать участие все. Потому что перед нами стоят глобальные задачи, такие как, повышение инвестиционной привлекательности нашей страны, привлечение иностранных инвестиций. Для этого, конечно же, необходимо предотвратить и положить конец коррупции.

С интересным предложением выступил Шохрух Джуракулов, руководитель Самаркандского областного территориального управления Национального движения «Юксалиш».Внедрение цифровой технологии в практику значительно сможет предотвратить коррупцию в обществе. Развитие роботизации может привести к снижению роста рабочей силы, считает молодой депутат. Нужно тщательно подходить к кадровому вопросу, воспитание молодежи в духе патриотизма и преданности Родине- гарант светлого будущего.

В ходе совместного заседания обстоятельно проанализирована работа, проведенная в данном направлении, уделено внимание задачам на перспективу. В частности, заслушаны доклады по предотвращению коррупции на местах сенаторов и депутатов, начальников УВД области, областной налоговой инспекции, отделения народного образования и других.

Во второй половине дня состоялась встреча председателя Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Батыра Матмуратова с ректорами и проректорами вузов региона, преподавателями и студентами высших учебных заведений.

Было отмечено, что наибольшие случаи коррупции происходят в секторах строительства и образования. Желание заработать незначительные деньги или же корыстные цели некоторых преподавателей могут навсегда погубить стремление и интерес к учебе, говорит Маматмуратов.

На встрече ректорам было предложено назначить один день каждого месяца днем ​​борьбы с коррупцией.

Председатель комитета Сената и член комитета Ф.Тошев также посетил областную народную приемную и выслушал жалобы граждан о коррупции. Было принято более 10 человек.

Зарина Хакбердиева