Верховному Имаму Египта шейху Ахмаду Тайибу присвоено звание почетного гражданина Самарканда

В Самарканде начала свою работу международная конференция "Имам Абу Мансур Матуриди и учение Матуриди: прошлое и настоящее".





Конференция была организована Комитетом по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана, Мусульманским советом Узбекистана, Международной исламской академией Узбекистана, Центром исламской цивилизации в Узбекистане, Международным исследовательским центром имама Бухари и Академией наук.





В ней приняли участие делегация во главе с шейхом Ахмедом Тайибом, главой комплекса Аль-Азхар, а также около 70 исламских ученых из Боснии,Герцеговины, Германии, Иордании, Индонезии, Малайзии, Пакистана, России, Турции, Украины, Швейцарии, Кыргызстана и Казахстана.





На открытии конференции присутствовали вице-премьер Азиз Абдухакимов, советник Президента Республики Узбекистан Рустам Касимов, председатель Совета мусульман Узбекистана, муфтий Усмонхан Алимов, губернатор Самаркандской области Эркинжон Турдимов и другие.





В ходе мероприятия было отмечено, что в последние годы в нашей стране была проведена обширная работа по сохранению и передаче наших древних традиций и ценностей, обеспечению свободы религии и, в частности, пропаганде истинной сущности ислама, основанного на доброте.





Было отмечено, что темы, которые будут обсуждаться на конференции в Самарканде, которая играет неоценимую роль в развитии ислама, имеют важное значение для пропаганды истинной сущности ислама, а принятые на конференции документы будут способствовать дальнейшему развитию исламской культуры и цивилизации.





На конференции руководителю комплекса Аль-Азхар Верховному Имаму Египта шейху Ахмаду Тайибу было присвоено звание почетного гражданина Самарканда.

Зарина Хакбердиева