Нуждающиеся в жилье семьи получили 40 бесплатных квартир,среди них и воспитанники домов Мехрибонлик

Когда-то на этом месте был заросший пустырь, заваленный мусором и прочим хламом. Сегодня же это постепенно разрастающийся городок, где выросло около 90 многоэтажек, начиная от пяти до 16 этажей , школа, детский сад, объекты социально-бытового назначения. Ныне здесь проживают 2 610 семей, еще 1238 квартир будут переданы их владельцам. В их числе счастливые обладатели нового жилья. 40 бесплатных квартир получили воспитанники домов Мехрибонлик, граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, малообеспеченные семьи, люди с ограниченными возможностями и потерявшие кормильца. Еще 60 квартир были выделены специалистам, трудящимся в областных организациях с правом проживания, но без права продажи.

Зарина Амритдинова