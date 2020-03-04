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  • 4 март 2020 14:04
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Нуждающиеся в жилье семьи получили 40 бесплатных квартир,среди них и воспитанники домов Мехрибонлик

Когда-то на этом месте был заросший пустырь, заваленный мусором и прочим  хламом. Сегодня же это постепенно разрастающийся  городок, где выросло около  90 многоэтажек, начиная от пяти до 16 этажей , школа, детский  сад, объекты социально-бытового назначения. Ныне здесь проживают 2 610 семей, еще 1238 квартир будут переданы их владельцам. В их числе счастливые обладатели нового  жилья. 40 бесплатных квартир получили воспитанники домов Мехрибонлик, граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, малообеспеченные семьи, люди с ограниченными возможностями и потерявшие кормильца. Еще 60 квартир были выделены специалистам, трудящимся в областных организациях с правом проживания, но без права продажи.
 
 
Зарина Амритдинова

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