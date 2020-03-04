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  • 4 март 2020 14:01
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Обновленный поселок Жуш в Кошрабадском районе

Об этом дне они даже и не мечтали. Благоустроенное село видели на картинках и по телевизору. Населению  трудно было поверить, что когда-нибудь в отдаленное село Жуш, окруженное заснеженными горами, в 40 километрах от центра Кошрабадского района придет цивилизация.    Ровно год длилась грандиозная работа, шло масштабное строительство 70 объектов социальной и других инфраструктур в 48 кишлаках села Жуш. По инициативе главы государства оно было внесено в госпрограмму "Благоустроенное село”.  Начало весны ознаменовалось торжественным открытием обновленного поселения.
 
 
Зарина Амритдинова

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