Все для народа: реализация пяти выдвинутых инициатив Президента

В нашей стране большое внимание уделяется обеспечению населения жильем и строительству многоэтажных зданий, отвечающих современным требованиям. С началом весны в Самаркандской области, в целях претворения выдвинутых инициатив Президента страны в жизнь, сданы в эксплуатацию несколько социальных и культурных объектов.

С учетом того, что у населения Самарканда большая потребность в жилье, в программу 2018 года было дополнительно внесено строительство многоэтажных доступных домов. В соответствии с этим на массиве Корасув Самаркандского района была выделена земля для города и осуществлена широкомасштабная работа по строительству и благоустройству. Таким образом, за короткий срок здесь появился современный населенный пункт. Его населенность в скором времени составит около ста тысяч человек.

На этом месте создается городок с населенностью 100 тысяч человек, отметил хоким области с трибуны, поздравляя жителей с приобретением новых квартир. Как подчеркнул Эркинжон Турдимов, благодаря адресной политике государства в Узбекистане планомерно решается проблема нехватки жилья для всех слоев населения.

Дильшода Касымова в окружении своих внуков и родных людей светится от счастья. Она радуется новому жилью и домашним апартаментам. Новоселы приобрели квартиру на первом этаже 14-этажного дома. Общая площадь составляет 70 кв.м. Оплатив первоначальный взнос, они заключили кредитное соглашение сроком на 10 лет.





-Я купила двухкомнатную квартиру в массиве Корасув,-говорит Дильшода Касымова. - Как вы видите, комнаты очень красивые, уютные. Мне сдали квартиру под ключ, с ремонтом не возилась. Переехали на все готовое.

1238 семей наряду с Дильшодой Касымовой получили новое жилье в махалле «Обод маскан» массива Корасув. Кроме того, 26 нуждающимся людям, попавшим в трудное социальное положение, вручены сертификаты на бесплатное жилье. До конца 2020 года эта цифра достигнет 40.

Современные дома, построенные по турецкой технологии, выдерживают 9-балльное землетрясение. В каждой квартире есть современное отопление, газовая плита, кухонный гарнитур.

Как было отмечено, до конца текущего года на территории массива в строй будут введены школа на 1680 мест, ДОУ вместимостью до 300 мест, а также семейная поликлиника с охватом населения свыше 150 человек в смену. Кроме того, предусмотрено развитие дорожной инфраструктуры и общественного транспорта.

Сдача в эксплуатацию 3848 квартир в преддверии весенних праздников для новоселов стала настоящим подарком. Поздравить их приехали также столичные артисты и актеры кино. Группе строителей, активно участвовавших в возведении дома, вручены ценные подарки.





В этот же день семейная поликлиника №9, расположенная в махалле «Хазора» г. Самарканда, приобрела новое здание. Церемония открытия в первые дни весны прошла в торжественной обстановке с участием представителей областного и городского хокимиятов, работников системы здравоохранения и средств массовой информации.

Строительство медицинского учреждения было завершено в кратчайшие сроки. Активная фаза заняла 6 месяцев, начиная с июня 2019 года. Для проведения строительных работ и обеспечения необходимым оборудованием было выделено 4 миллиарда 268 миллионов сумов. Генподрядчиком выступило ООО «Маъруф курилиш сервис».

Трехэтажное новое здание расположилось напротив старой поликлиники. Построенный в 1976 году объект был отведен под детский садик, затем преобразован в школу. Спустя годы, в 2007 году, его стали использовать в качестве поликлиники.

В старом помещении не было необходимых условий для оказания населению современных медицинских услуг. Да и рассчитано оно было всего на 120 посещений в день, делятся между собой старые сотрудники, осматривая новую постройку, оснащенную современным инвентарем. Сейчас в медучреждении появилась возможность принимать в смену до 200 посетителей. Здесь обслуживаются около 29 тысяч человек с пяти близлежащих махаллей.

В список медицинского оборудования, выделенного в рамках проекта «Саломатлик 3», входят биохимический анализатор, офтальмоскоп, новые аппараты ЭКГ, УЗИ,ЭХО, электронные весы как для взрослых, так и детей, стоматологические наборы и многое другое.

В преддверии весенних праздников в Самаркандской области также сдан в эксплуатацию дворец культуры, получивший статус «Нурафшон». Первые попытки восстановить бывший Дом культуры химиков, который был в удручающем состоянии, завершились провалом из-за нехватки средств. В январе прошлого года решением областного хокима была начата реконструкция. После капремонта Дворец культуры стал единственным в нашей области имеющий первую категорию.

Праздничную ленту в честь официального открытия обновленного объекта разрезали глава администрации области Эркинжон Турдимов и представители широкой общественности.

Дворец культуры в городке Кимегарлар восстановлен за счет средств местного бюджета. Проектная стоимость составила 15,4 миллиардов сумов. Сегодня здесь функционируют библиотека, 10 кружков по современному и народному танцу, открыты большой концертный зал и студия звукозаписи, оснащенная качественным японским оборудованием.

-Когда я увидела здесь и классику, и современность, палитру красок костюмов межнациональной культуры, я буквально было поражена, -делится мнением председатель Самаркандского областного немецкого культурного центра Наталья Кайзер. -Ведь Узбекистан славится еще и тем, что здесь в мире и согласии проживают представители 130 наций и народностей. Все они живут в огромной дружбе и взаимопонимании. Я уверена, что Дворец культуры станет новым "домом" для молодежи и будет способствовать раскрытию творческих талантов.

Открытие нового объекта сыграло немаловажную роль в процессе бракосочетания молодой пары. Семейная чета Хайдаровых в присутствии гостей узаконила свой брак, обменялась кольцами.





В рамках церемонии открытия была организована концертная программа в обустроенном зале, рассчитанном на 350 гостей.

Зарина Хакбердиева