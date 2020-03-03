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  • 3 март 2020 18:14
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В Самарканде открыли Дворец культуры

В преддверии весенних праздников в Самаркандской области были сданы в эксплуатацию несколько социальных объектов. Один из них дворец культуры, получивший статус «Нурафшон». Первые попытки восстановить бывший Дом культуры химиков, который был в удручающем состоянии, завершились провалом из-за нехватки средств. В январе прошлого года решением областного хокима была начата реконструкция. После капремонта Дворец культуры стал единственным в нашей области имеющий первую категорию.
 

Праздничную ленту в честь официального открытия обновленного объекта разрезали глава администрации области Эркинжон Турдимов и представители широкой общественности.

Дворец культуры в городке Кимегарлар восстановлен за счет средств местного бюджета. Проектная стоимость составила 15,4 миллиардов сумов. Сегодня здесь функционируют библиотека, 10 кружков по современному и народному танцу, открыты большой концертный зал и студия звукозаписи, оснащенная качественным японским оборудованием.

Участники мероприятия считают, что Дворец культуры станет новым "домом" для молодежи и будет способствовать раскрытию творческих талантов. Открытие нового объекта сыграло немаловажную роль в процессе бракосочетания молодой пары. Семейная чета Хайдаровых в присутствии гостей узаконила свой брак, обменялась кольцами.

В рамках церемонии открытия была организована концертная программа в зале, рассчитанном на 350 гостей.

Зарина Хакбердиева

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