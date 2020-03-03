В Самарканде открыли Дворец культуры

В преддверии весенних праздников в Самаркандской области были сданы в эксплуатацию несколько социальных объектов. Один из них дворец культуры, получивший статус «Нурафшон». Первые попытки восстановить бывший Дом культуры химиков, который был в удручающем состоянии, завершились провалом из-за нехватки средств. В январе прошлого года решением областного хокима была начата реконструкция. После капремонта Дворец культуры стал единственным в нашей области имеющий первую категорию.





Праздничную ленту в честь официального открытия обновленного объекта разрезали глава администрации области Эркинжон Турдимов и представители широкой общественности.





Дворец культуры в городке Кимегарлар восстановлен за счет средств местного бюджета. Проектная стоимость составила 15,4 миллиардов сумов. Сегодня здесь функционируют библиотека, 10 кружков по современному и народному танцу, открыты большой концертный зал и студия звукозаписи, оснащенная качественным японским оборудованием.





Участники мероприятия считают, что Дворец культуры станет новым "домом" для молодежи и будет способствовать раскрытию творческих талантов. Открытие нового объекта сыграло немаловажную роль в процессе бракосочетания молодой пары. Семейная чета Хайдаровых в присутствии гостей узаконила свой брак, обменялась кольцами.





В рамках церемонии открытия была организована концертная программа в зале, рассчитанном на 350 гостей.





Зарина Хакбердиева