В Самаркандской области ограничили скорость у школ и детсадов

Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов 29 февраля подписал решение об ограничении скорости движения автотранспорта на улицах, где расположены школы и дошкольные образовательные организации. Об этом пишет gazeta.uz.

Документ направлен на создание условий для безопасного передвижения участников дорожного движения у образовательных учреждений и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

В решении приводится список из 815 школ, возле которых будут установлены знаки ограничения скорости — 30 км/ч, 40 км/ч или 50 км/ч.

Кроме того, УБДД УВД области поручено до конца года ограничить движение на улицах и внутренних улицах, прилегающих к школам и ДОО, установив контроль за соблюдением ограничений.