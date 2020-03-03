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  • 3 март 2020 12:39
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В Самаркандской области ограничили скорость у школ и детсадов

В Самаркандской области ограничили скорость у школ и детсадовХоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов 29 февраля подписал решение об ограничении скорости движения автотранспорта на улицах, где расположены школы и дошкольные образовательные организации. Об этом пишет gazeta.uz.

 

Документ направлен на создание условий для безопасного передвижения участников дорожного движения у образовательных учреждений и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

 

В решении приводится список из 815 школ, возле которых будут установлены знаки ограничения скорости — 30 км/ч, 40 км/ч или 50 км/ч.

 

Кроме того, УБДД УВД области поручено до конца года ограничить движение на улицах и внутренних улицах, прилегающих к школам и ДОО, установив контроль за соблюдением ограничений.


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