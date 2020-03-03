Новое здание семейной поликлиники №9

Семейная поликлиника №9, расположенная в махалле «Хазора» г. Самарканда, приобрела новое здание. Церемония открытия в первые дни весны прошла в торжественной обстановке с участием представителей областного и городского хокимиятов, работников системы здравоохранения и средств массовой информации.

Строительство медицинского учреждения было завершено в кратчайшие сроки. Активная фаза заняла 6 месяцев, начиная с июня 2019 года. Для проведения строительных работ и обеспечения необходимым оборудованием было выделено 4 миллиарда 268 миллионов сумов. Генподрядчиком выступило ООО «Маъруф курилиш сервис».

Трехэтажное новое здание расположилось напротив старой поликлиники. Построенный в 1976 году объект был отведен под детский садик, затем преобразован в школу. Спустя годы, в 2007 году, его стали использовать в качестве поликлиники.

В старом помещении не было необходимых условий для оказания населению современных медицинских услуг. Да и рассчитано оно было всего на 120 посещений в день, делятся между собой старые сотрудники, осматривая новую постройку, оснащенную современным инвентарем. Сейчас в медучреждении появилась возможность принимать в смену до 200 посетителей. Здесь обслуживаются около 29 тысяч человек с пяти близлежащих махаллей.

В список медицинского оборудования, выделенного в рамках проекта «Саломатлик 3», входят биохимический анализатор, офтальмоскоп, новые аппараты ЭКГ, УЗИ,ЭХО, электронные весы как для взрослых, так и детей, стоматологические наборы и многое другое.

Зарина Хакбердиева