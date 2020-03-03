В Самарканде 26 человек получили бесплатное жилье в массиве Корасув

Дильшода Касымова в окружении своих внуков и родных людей светится от счастья. Она радуется новому жилью и домашним апартаментам.





Новоселы приобрели квартиру на первом этаже 14-этажного дома. Общая площадь составляет 70 кв.м. Оплатив первоначальный взнос, заключили кредитное соглашение сроком на 10 лет.

-Я купила двухкомнатную квартиру в массиве Корасув,-говорит Дильшода Касымова. - Как вы видите, комнаты очень красивые, уютные. Мне сдали квартиру под ключ, с ремонтом не возилась. Переехали на все готовое.

1238 семей наряду с Дильшодой Касымовой получили новое жилье в махалле «Обод маскан» массива Корасув. 26 нуждающимся людям, попавшим в трудное социальное положение, вручены сертификаты на бесплатное жилье. На этом месте создается городок с населенностью 100 тысяч человек, отметил хоким области с трибуны, поздравляя жителей с приобретением новых квартир.

Как подчеркнул Эркинжон Турдимов, благодаря адресной политике государства в Узбекистане планомерно решается проблема нехватки жилья для всех слоев населения. В нашей стране большое внимание уделяется обеспечению жильем и строительству многоэтажных зданий, отвечающих современным требованиям. Массив Корасув-наглядный тому пример, сказал хоким.

До конца текущего года в строй будут введены школа на 1680 мест, ДОУ вместимостью до 300 мест, а также семейная поликлиника с охватом населения свыше 150 человек в смену. Кроме того, предусмотрено развитие дорожной инфраструктуры и общественного транспорта.

Сдача в эксплуатацию 3848 квартир в преддверии весенних праздников для новоселов стала настоящим подарком. Поздравить их приехали также столичные артисты и актеры кино. Группе строителей, активно участвовавших в возведении дома, вручены ценные подарки.

Зарина Хакбердиева