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  • 3 март 2020 10:57
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Верховному Имаму Египта шейху Ахмаду Тайибу присвоено звание почетного гражданина Самарканда

В Самарканде начала свою работу международная конференция "Имам Абу Мансур Матуриди и учение Матуриди: прошлое и настоящее".

Верховному Имаму Египта шейху Ахмаду Тайибу присвоено звание почетного гражданина Самарканда

 Верховному Имаму Египта шейху Ахмаду Тайибу присвоено звание почетного гражданина Самарканда

 

Конференция была организована Комитетом по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана, Мусульманским советом Узбекистана, Международной исламской академией Узбекистана, Центром исламской цивилизации в Узбекистане, Международным исследовательским центром имама Бухари и Академией наук.

 

Верховному Имаму Египта шейху Ахмаду Тайибу присвоено звание почетного гражданина Самарканда

 Верховному Имаму Египта шейху Ахмаду Тайибу присвоено звание почетного гражданина Самарканда

  

В ней приняли участие делегация во главе с шейхом Ахмедом Тайибом, главой комплекса Аль-Азхар, а также около 70 исламских ученых из Боснии,Герцеговины, Германии, Иордании, Индонезии, Малайзии, Пакистана, России, Турции, Украины, Швейцарии, Кыргызстана и Казахстана.

 

Верховному Имаму Египта шейху Ахмаду Тайибу присвоено звание почетного гражданина Самарканда

Верховному Имаму Египта шейху Ахмаду Тайибу присвоено звание почетного гражданина Самарканда

  

На открытии конференции присутствовали вице-премьер Азиз Абдухакимов, советник Президента Республики Узбекистан Рустам Касимов, председатель Совета мусульман Узбекистана, муфтий Усмонхан Алимов, губернатор Самаркандской области Эркинжон Турдимов и другие.

 

В ходе мероприятия было отмечено, что в последние годы в нашей стране была проведена обширная работа по сохранению и передаче наших древних традиций и ценностей, обеспечению свободы религии и, в частности, пропаганде истинной сущности ислама, основанного на доброте.

 

Верховному Имаму Египта шейху Ахмаду Тайибу присвоено звание почетного гражданина Самарканда

 

Было отмечено, что темы, которые будут обсуждаться на конференции в Самарканде, которая играет неоценимую роль в развитии ислама, имеют важное значение для пропаганды истинной сущности ислама, а принятые на конференции документы будут способствовать дальнейшему развитию исламской культуры и цивилизации.

 

На конференции руководителю комплекса Аль-Азхар Верховному Имаму Египта шейху Ахмаду Тайибу было присвоено звание почетного гражданина Самарканда, сообщает  uza.

 

 

 


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