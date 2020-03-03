Суд вынес приговор по делу прогуливающихся голых молодых людей в Самарканде

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором двое молодых людей голыми прогуливаются ночью по массиву Сартепо города Самарканда. Данное видео вызвало широкий отклик в социальных сетях. Пресс-служба Управления внутренних дел Самаркандской области сообщила детали события.

Фото из Facebook группы «Я-Самаркандец»

Согласно представленным данным, 29 февраля около 23:00, в органы внутренних дел поступило сообщение о лицах, разгуливающих голышом на пересечении улицы Туркестан и Амира Тимура в городе Самарканде.

На пульт дежурного поступило сообщение о двух прогуливающихся голышом мужчинах, после чего правоохранители выехали на место и задержали их и доставили в дежурную часть для выяснения их личностей.

Оказалось, что это 28, 41, 44-летние жители Джамбайского района. При допросе они отрицали, что устроили прогулку на спор, они сказали, что были сильно пьяны. Их на машине сопровождал один житель того же района. По его показаниям, товарищи потребовали высадить их на перекрестке, не послушались его, разделись и попросили забрать их у следующего светофора.

На видео прогулку сняли проезжающие водители. После того как молодые люди сели в машину «у следующего светофора», машину заблокировали другие водители, которые в агрессивной форме пытались выяснить причины, толкнувшие мужчин пройтись голыми. Их водитель, видимо, чтобы хоть как-то оправдать поступок друзей, сказал, что они поспорили на деньги.

В результате по факту в отношении молодых людей был оформлен административный протокол по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан.

Позже, молодые люди попросили прощения у всего народа Узбекистана, и сказали, что сожалеют о своем поступке.

2 марта состоялся суд, молодые люди, прогуливающиеся голышом были приговорены к административному аресту на срок 15 суток, а их водитель на срок 10 суток.

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