1 ноября 2020 года состоится второй международный благотворительный забег Samarkand Half Marathon

Как сообщает Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан, Международный благотворительный забег Samarkand Half Marathon состоится 1 ноября 2020 года в городе Самарканде. В марте будет доступна онлайн регистрация для всех желающих на сайте проекта.

Samarkand Half Marathon – это событие, которое включает в себя не только спортивное мероприятие, но культурную и образовательную программы. Главная цель проекта – привлечь внимание общественности к проблеме доступности и инклюзивности объектов культуры и искусства, а также популяризация здорового образа жизни и развитие спортивного туризма в Узбекистане.

В прошлом году в полумарафоне приняли участие как опытные, так и начинающие бегуны из 25 стран мира, для которых были предусмотрены три дистанции: 21 км, 10 км и 2 км. Для забега был выбран маршрут, который позволил участникам забега увидеть все основные достопримечательности Самарканда: медресе Шердор, медресе Улугбека, мечеть Биби-Ханым, медресе Тилля-Кари, мавзолей Рухабад, мавзолей Гур-Эмир, Сиабский базар и многое другое. Трасса международного полумарафона в Самарканде сертифицирована международной ассоциацией легкоатлетических федераций IAAF и ассоциацией международных марафонов и пробегов AIMS.

Участникам, которые подпишутся на рассылку уведомлений на сайте полумарафона, слоты для участия в забеге будут предоставлены со скидкой, передает UzDaily.