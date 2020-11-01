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  • 2 март 2020 11:14
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1 ноября 2020 года состоится второй международный благотворительный забег Samarkand Half Marathon

1 ноября 2020 года состоится второй международный благотворительный забег Samarkand Half MarathonКак сообщает Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан, Международный благотворительный забег Samarkand Half Marathon состоится 1 ноября 2020 года в городе Самарканде. В марте будет доступна онлайн регистрация для всех желающих на сайте проекта.

 

Samarkand Half Marathon – это событие, которое включает в себя не только спортивное мероприятие, но культурную и образовательную программы. Главная цель проекта – привлечь внимание общественности к проблеме доступности и инклюзивности объектов культуры и искусства, а также популяризация здорового образа жизни и развитие спортивного туризма в Узбекистане.

 

В прошлом году в полумарафоне приняли участие как опытные, так и начинающие бегуны из 25 стран мира, для которых были предусмотрены три дистанции: 21 км, 10 км и 2 км. Для забега был выбран маршрут, который позволил участникам забега увидеть все основные достопримечательности Самарканда: медресе Шердор, медресе Улугбека, мечеть Биби-Ханым, медресе Тилля-Кари, мавзолей Рухабад, мавзолей Гур-Эмир, Сиабский базар и многое другое. Трасса международного полумарафона в Самарканде сертифицирована международной ассоциацией легкоатлетических федераций IAAF и ассоциацией международных марафонов и пробегов AIMS.

 

Участникам, которые подпишутся на рассылку уведомлений на сайте полумарафона, слоты для участия в забеге будут предоставлены со скидкой, передает UzDaily.


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