При получении $4000 задержан заместитель декана

Генпрокуратура сообщила о задержании заместителя декана Самаркандского Государственного Института Экономики и Сервиса. За денежное вознаграждение он обещал перевести студента из Казахстана в вуз в Узбекистане.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного Самаркандским областным отделом Департамента при Генеральной прокуратуре совместно с областной прокуратурой и сотрудниками СГБ, был задержан декан Самаркандского Государственного Института Экономики и Сервиса. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Сотрудник вуза был задержан при получении 4000 долларов в качестве взятки за перевод студента, обучающегося в высшем учебном заведении Республики Казахстан, в Самаркандский государственный институт.

В отношении заместителя декана возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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