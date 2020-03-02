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  • 2 март 2020 11:09
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При получении $4000 задержан заместитель декана

При получении $4000 задержан заместитель деканаГенпрокуратура сообщила о задержании заместителя декана Самаркандского Государственного Института Экономики и Сервиса. За денежное вознаграждение он обещал перевести студента из Казахстана в вуз в Узбекистане.

 

В ходе оперативного мероприятия, проведенного Самаркандским областным отделом Департамента при Генеральной прокуратуре совместно с областной прокуратурой и сотрудниками СГБ, был задержан декан Самаркандского Государственного Института Экономики и Сервиса. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

 

Сотрудник вуза был задержан при получении 4000 долларов в качестве взятки за перевод студента, обучающегося в высшем учебном заведении Республики Казахстан, в Самаркандский государственный институт.

 

В отношении заместителя декана возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

 

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