Подготовка кадров в сфере туризма и гостеприимства

Около 700 студентов, 15 направлений, сотрудничество с ведущими вузами мира. Международный университет туризма «Шелковый путь» за 2 года своего существования достиг значительных перемен и на сегодняшний день является одним из известных и первых в сфере туризма Узбекистана.









70% всего профессорско-преподавательского состава молодого университета составляют зарубежные специалисты. Пожалуй, это одно из главных преимуществ учебного заведения, отметил и.о.проректора по интернационализации и стратегическому развитию Бахадыр Тураев.

Дебютная пресс-конференция в областном доме печати, инициированная администрацией университета, была посвящена деятельности вуза. Международный университет туризма «Шелковый путь» был основан 28 июня 2018 года по инициативе Президента Шавката Мирзиеева, выдвинутой на Саммите ШОС.

Особое внимание на брифинге было уделено достигнутым результатам с момента его функционирования. За последний год заключены договора и меморандумы о взаимном сотрудничестве с 60 высшими учебными заведениями и международными организациями из 34 стран мира, с которыми ведётся работа как в научно-исследовательской деятельности, так и в совершенствовании учебного процесса. По словам Бахадыра Тураева, до недавнего времени в регионе не было дипломированных специалистов, которые бы могли предоставить высокий уровень обслуживания, так сказать, VIP-гостям.

Так, например, взять ресторанный бизнес. Здесь важно знать критерии правильной сервировки и профессиональной подачи блюд, главное оправдать ожидания гостя, т.к. удовлетворительный клиент создает хорошее мнение у окружающих о качестве обслуживания в данном ресторане. Учитывая дефицит квалифицированных кадров в сфере туризма и гостеприимства, администрация международного университета обеспечила учебно-производственную практику студентов за рубежом. Перенять мировую систему гостиничного и ресторанного бизнеса они могут в Италии, Индонезии и в городах Турции.

По статистическим прогнозам, 92% выпускников университета могут трудоустроиться в течение первых 6 месяцев после окончания учебы. В поиске работы им оказывает помощь Career Service-организация, работающая при университете, которая занимается поиском вакансий.

Зарина Хакбердиева