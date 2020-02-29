Утром самолеты из Стамбула и Москвы не смогли приземлиться в Самарканде из-за густого тумана.

Самолёт российской авиакомпании Aeroflot airlines рейсом SU-1878 Москва (SVO) - Самарканд(SKD) не смог произвести посадку в аэропорту назначения из-за метеоусловий (туман, горизонтальная видимость менее 200м, видимость в зоне приземления ВПП 09 - 900 м, вертикальная видимость - 66м, температура 0°С, прогноз - без изменений в ближайшие часы).

Самолёт авиакомпании Turkish airlines следующий рейсом TK-372 Стамбул(IST) - Самарканд(SKD) также не смог произвести посадку в аэропорту назначения из-за метеоусловий.

Как сообщает «Даракчи», в обоих случаях экипажи приняли решение уходить на запасной аэропорт - международный аэропорт имени Ислама Каримова г. Ташкент.

Дополнение.

Как нам сообщили в диспетчерской самаркандского аэропорта, в данный момент международный аэропорт работает в штатном режиме. Самолёт авиакомпании Turkish airlines следующий рейсом TK-372 Стамбул(IST) - Самарканд(SKD) и ранее приземлившийся в Ташкенте, в данный момент направляется в Самарканд. Пассажирам российской авиакомпании Aeroflot airlines рейса SU-1878 (SVO) - Самарканд(SKD) будет организован трансфер до места назначения.