В Самаркандской области откроется узбекско-индийское предприятие по производству элитных семян

В Самаркандской области откроется предприятие по производству элитных семян. Производство, созданное совместно с индийской компанией Nath Bio-Genes, разместится на 20 гектарах, сообщает Podrobno.uz.

Сотрудничество будет налажено в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Республикой Узбекистан и штатом Гуджарат.

Руководители компании Nath Bio-Genes Нандкишар Кагливал и Венкатеш Кулкарни посетили Узбекистан и встретились с министром инновационного развития Иброхимом Абдурахмоновым. Были обсуждены организационные вопросы и проведены встречи с представителями ведомств, специализирующихся в сфере семеноводства, карантина растений и сельского хозяйства.

Предприятие станет специализироваться на производстве, сортировке, расфасовке, упаковке и экспорту элитных семян хлопчатника, кукурузы и овощей с использованием передовых технологий Индии. Оно будет работать на базе фермерского хозяйства Mirzayev Shuxrat Kenjayevich в Пахтачинском районе Самаркандской области с вложением прямых инвестиций в течение 2020 года.

Кроме того, индийская сторона предложила Министерству инновационного развития открыть представительство в Мумбаи - крупнейшем финансовом, внешнеэкономическом и промышленном центре Индии, чтобы привлечь инвесторов в республику.

Как напомнили в министерстве, компания Nath Bio-Genes участвовала в региональной выставке передовых технологий и инновационных разработок в сельском хозяйстве, которая состоялась в Андижанской области 24-25 февраля 2020 года.