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  • 28 февраль 2020 15:10
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Ежегодная выставка «Образование и профессия 2020» прошла в Самарканде

Ильхом Гасанов окончил общеобразовательную школу. В совершенстве владеет английским языком. Однако молодой парень на этом не останавливается, хочет изучить немецкий язык и получить высшее образование в одном из университетов Германии. Именно с этой целью я приехал на международную образовательную ярмарку, говорит 17-летний юноша.
 

Тысячи молодых людей, таких как Ильхом, посетили международную выставку «Образование и профессия 2020» в Самарканде. Они ознакомились с возможностями и условиями обучения в университетах Латвии, Литвы, Германии, России, Китая, Турции и Малайзии. Представители вузов подробно объяснили об образовании за рубежом.

Депутат Сейма Литвы Кесутие Масулиос, присутствовавший на открытии ярмарки, отметил, что пожилого населения в Европе с каждым годом становится все больше, соответственно, нарастает демографическая проблема. Именно поэтому нам приходится принимать студентов из других стран, говорит депутат.

Анна Баусова из Латвийского университета экономики и культуры EKA считает, что обучение в рижских университетах на контрактной основе намного удобнее и выгоднее для узбекской молодежи. Получить образование в Латвии не очень дорого.

Еще одна интересная информация. Представители некоторых университетов, которые демонстрировали свои стенды на выставке, говорят, что молодые люди, не совсем владеющие иностранными языками, при желании могут стать студентами иностранного вуза.

Например, студенту, который хочет учиться в некоторых китайских университетах, достаточно выбрать факультет или направление. Остальные навыки он сможет получить в процессе обучения.

Зарина Хакбердиева

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