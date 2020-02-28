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  • 28 февраль 2020 10:56
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В Самарканде стартовала промышленная ярмарка и кооперационная биржа

В спортивном комплексе Самаркандского колледжа педагогики и сервиса прошла церемония открытия промышленной ярмарки и кооперационной биржи.



В своей приветственной речи хоким области Эркинжон Турдимов отметил, что идея создания ярмарки появилась в результате поставленных задач президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым 17 сентября прошлого года на видеоселекторном собрании: осуществление промышленной политики, расширение производства импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции, ускоренное развитие промышленной кооперации между различными отраслями экономики и субъектами малого бизнеса, эффективное использование имеющихся сырьевых ресурсов.

 

Программа региональной промышленной ярмарки обширна и многоцветна. На выставочной площадке представлены более 1 000 видов продукции 133 крупных и малых предприятий и частных предпринимателей не только из Самаркандской области, но и города Ташкента, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Джизакской областей.

 

Отраслевая промышленная ярмарка и кооперационная биржа по вопросам развития автомобилестроения, электротехнической, строительной и химической промышленности, текстильного и медицинского производства, стандартизации продукции стала не только практической демонстрацией успехов в сфере промышленности страны, но и местом оживленных дискуссий и деловых контактов.

 

Зарина Амритдинова


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