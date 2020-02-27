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  • 27 февраль 2020 21:01
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В Самарканде прошел бизнес-форум с участием руководителей около 40 австрийских предприятий

В  здании молодёжного центра прошел бизнес- форум между деловыми кругами Республики Австрия и Самаркандской области. В нем приняли участие видные предприниматели с обеих сторон. Как отметил глава торгового отдела посольства Австрии в Узбекистане Рудольф Талер, со стороны австрийского бизнеса интерес к Узбекистану растет, и это самая первая крупная  деловая  делегация. В ее  состав   вошли  руководители около  40  компаний, специализирующихся в области   продовольствия, химической промышленности, транспорта, логистики, туризма, строительства, энергетики, сельского хозяйства и других.
 
Зарина Амритдинова

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