В Самарканде прошел бизнес-форум с участием руководителей около 40 австрийских предприятий

В здании молодёжного центра прошел бизнес- форум между деловыми кругами Республики Австрия и Самаркандской области. В нем приняли участие видные предприниматели с обеих сторон. Как отметил глава торгового отдела посольства Австрии в Узбекистане Рудольф Талер, со стороны австрийского бизнеса интерес к Узбекистану растет, и это самая первая крупная деловая делегация. В ее состав вошли руководители около 40 компаний, специализирующихся в области продовольствия, химической промышленности, транспорта, логистики, туризма, строительства, энергетики, сельского хозяйства и других.

Зарина Амритдинова