1 191 семья заявила о готовности к примирению

Общеизвестно, что семья с древних времен высоко ценилась в нашей стране. В последние годы эта ценность получила дальнейшее развитие и доведена до уровня государственной политики.





Первый квартал текущего года в стране объявлен месячником примирения семейных пар, стоящих на грани бракоразводного процесса. Во всех районных и городских отделениях Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре РУз проходят агитационные мероприятия. Внедрение в практику подобной акции позволит парам еще раз трезво оценить свое решение и попытаться обсудить все более взвешенно, откинув накопившиеся обиды и эмоции, утверждают судисполнители.

Начать все с чистого листа решили бывшие супруги из Пастдаргомского района Бекзод Курбанов и Зарифа Тилявова. Семейная чета разошлась год назад на почве семейного конфликта. После 7 лет совместного брака, 33-летняя супруга подала документы в суд с требованием о взыскании алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. «Я бы не хотела, чтоб мои дети росли без отца»,-признается Зарифа.

-В жизни всякое бывает, иногда в порыве эмоциональных конфликтов мы совершаем необдуманные поступки, о которых позже жалеем и порой становится даже стыдно, -говорит в интервью Зарифа Тиллявова. –Я рада, что мы нашли компромисс, теперь мы вместе и очень счастливы. Больше всего рады нашему союзу дети. Видеть их счастливые лица - это самое главное.

К сожалению, не все разведенные пары идут на примирение. Даже наличие малолетнего ребенка не влияет на их решение развестись. Но еще большую тревогу вызывают родители, которые отказываются выплачивать ежемесячные пособия на содержание детей. Более трех миллионов сумов должен выплатить Шахбоз Бобокулов в пользу своей супруги Гузаль Раджабовой. В браке они прожили не долго. Семилетняя дочь видится с папой не часто, так как у него уже другая семья, двое детей. Официального бракосочетания у молодых не было, второй брак, как и первый, заключен по мусульманскому шариату. В ходе беседы отец-задолжник пообещал выплатить накопившийся долг, иначе ему грозит арест на 15 суток.

-В делопроизводстве Пастдаргомского районе имеется свыше 3000 дел, связанных с взысканием алиментов, -говорит судисполнитель Ислом Туракулов. –Сначала нового года нам удалось примирить около 100 пар. Кроме того, взысканы алименты на сумму 1 млрд. 800 млн.сумов. Более 20 злостных неплательщиков подвергнуты административному наказанию.





В рамках месячника примирения семейных пар на местах прошли также открытые судебные процессы над задолжниками, которые уклонялись от содержания несовершеннолетних либо нуждающихся в материальной помощи нетрудоспособных лиц.

- Уклонение от алиментных обязательств в первый раз будет влечь не уголовную ответственность, как раньше, а административный арест до 15-ти суток, -говорит судья административного суда Вахоб Файзуллаев. -Если это повторится в течение 1-го года с момента применения административного взыскания – станут наказывать в уголовном порядке вплоть до 1-го года лишения свободы, для опасных рецидивистов – до 3-х лет лишения свободы.





За отчетный период времени сотрудниками Бюро принудительного исполнения Самаркандской области проведены встречи с более 21 тысячью семейных пар, которые стоят на пороге развода. Благодаря проведенной работе судебных приставов, 1 191 семья заявила о готовности к примирению. Обеспечено взыскание задолженности на сумму в размере 16 миллиардов сумов.

Зарина Хакбердиева