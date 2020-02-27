Начальник областного таможенного управления встретился с учениками

Начальник таможенного управления Самаркандской области Дониер Юсупов встретился с учащимися общеобразовательной школы № 24 г. Самарканда с целью выполнения поручений, данных на селекторных совещаниях Президента по вопросам военно-патриотического воспитания будущего нашего государства и общества.
В настоящее время в две смены здесь обучаются 2750 учеников, работает 160 учителей. В школе есть все условия, имеются отдельные комнаты для учеников, которые изучают английский язык и посещают кружки шашек и шахмат.
Выступая на встрече, глава регионального таможенного комитета Дониер Юсупов цитировал слова Президента об образовании, сказанные в ходе выступления с Посланием парламенту страны.
Ученикам пояснили суть и значение школьного образования, его последующую роль в обществе. Отдельное внимание было уделено учебным предметам, основываясь на реальных примерах и фактах, им рассказали, как каждый предмет может быть полезен в жизни.
Школьники, интересующиеся деятельностью таможенников, получили ответы на свои вопросы.
На встрече также присутствовали директор школы Туйдона Долиева и учительский состав. Они выступили с предложениями, рассказали о школьных проблемах.
В частности, было отмечено, что спортивный зал не подключен к системе отопления, а некоторые классные комнаты устарели.
Администрации учебного заведения пообещали помочь в устранении этих недостатков при сотрудничестве с соответствующими организациями и учреждениями.
Подобные встречи представителей областного таможенного комитета с учащимися продолжаются. В перспективе посетить 9 школ, расположенных в районах и городах области.
Зарина Хакбердиева