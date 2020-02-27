Создай зеленый уголок

В целях дальнейшего благоустройства и озеленения города Самарканда под девизом «Мы создадим зеленый уголок своего предприятия» весной 2020 года было отобрано более 20 свободных площадей для посадки декоративных деревьев и кустарников.





Самаркандским городском отделом благоустройства, Командованием Центрального военного округа и представителями партнерских организаций было посажено более 1500 елок.





Озеленительные работы проходили на территории улицы Вахида Абдуллаева. Площадь посадки хвойных растений составила 4000 кв. м.





В акции по благоустройству приняли участие около 500 сотрудников отдела, задействовано более 10 единиц спецтехники.





Зарина Хакбердиева