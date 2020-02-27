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  • 27 февраль 2020 15:14
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Создай зеленый уголок

В целях дальнейшего благоустройства и озеленения города Самарканда под девизом «Мы создадим зеленый уголок своего предприятия» весной 2020 года было отобрано более 20 свободных площадей для посадки декоративных деревьев и кустарников.
 

Самаркандским городском отделом благоустройства, Командованием Центрального военного округа и представителями партнерских организаций было посажено более 1500 елок. 

Озеленительные работы проходили на территории улицы Вахида Абдуллаева. Площадь посадки хвойных растений составила 4000 кв. м. 

В акции по благоустройству приняли участие около 500 сотрудников отдела, задействовано более 10 единиц спецтехники.

Зарина Хакбердиева

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