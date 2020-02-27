Первый автобус "Самарканд - Ташкент - Санкт-Петербург" отправился в путь

Начиная с 25 февраля было запущено регулярное автобусное сообщение "Самарканд - Ташкент - Санкт-Петербург".

Как пишет «Даракчи», автобус отправился с Самаркандского автовокзала в 09:00, забрал дополнительных пассажиров с Ташкентского автовокзала и направился в Санкт-Петербург. Общая протяженность маршрута составляет 4436 км. Пассажиры будут доставлены на центральный автовокзал Санкт-Петербурга.

Цены на билеты по этому маршруту составят 840 000 сумов из Самарканда и 800 000 сумов из Ташкента. Данный маршрут осуществляется ООО «Узавтотранс Сервис» и ООО «ТТК ГЛОБУС» (Россия), сообщает Министерство транспорта.