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  • 27 февраль 2020 10:52
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Первый автобус "Самарканд - Ташкент - Санкт-Петербург" отправился в путь

Первый автобус "Самарканд - Ташкент - Санкт-Петербург" отправился в путьНачиная с 25 февраля было запущено регулярное автобусное сообщение "Самарканд - Ташкент - Санкт-Петербург".

 

Как пишет «Даракчи», автобус отправился с Самаркандского автовокзала в 09:00, забрал дополнительных пассажиров с Ташкентского автовокзала и направился в Санкт-Петербург. Общая протяженность маршрута составляет 4436 км. Пассажиры будут доставлены на центральный автовокзал Санкт-Петербурга.

 

Цены на билеты по этому маршруту составят 840 000 сумов из Самарканда и 800 000 сумов из Ташкента. Данный маршрут осуществляется ООО «Узавтотранс Сервис» и ООО «ТТК ГЛОБУС» (Россия), сообщает Министерство транспорта.


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