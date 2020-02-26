» » » В Булунгурском районе 22-летний парень избил 66-летнего мужчину: пенсионер скончался
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  • 26 февраль 2020 15:31
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В Булунгурском районе 22-летний парень избил 66-летнего мужчину: пенсионер скончался

20 февраля 2020 года в медицинское учреждение Булунгурского района Самаркандской области обратился 66-летний Х.Т. с травмами в области лица и левого глаза, о чем было сообщено в ОВД. 

 

В Булунгурском районе 22-летний парень избил 66-летнего мужчину: пенсионер скончался

 

 

По данному факту Следственным отделом при ОВД Булунгурского района была проведена доследственная проверка, в ходе которой было установлено, что Х.Т. был избит 22-летним Д.Х.


23 февраля, несмотря на усилия врачей, Х.Т. скончался от полученных травм.

 

По данному факту Следственным отделом при ОВД Булунгурского района было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.104 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), Д.Х. привлечен в качестве подозреваемого и задержан в процессуальном порядке.

 

Предварительное следствие продолжается, сообщает Даракчи.уз со ссылкой на следственный департамент МВД. 


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