Вопрос безработицы среди женщин

Вопрос безработицы, особенно женщин, всегда стоял ребром и остается одной из главных социально-экономических проблем современного общества. Из общей численности населения Самаркандской области около 2 миллионов составляют женщины и девушки. В 2019 году общее количество безработных женщин по всему вилояту составило 28 542, большая часть которых определена во время подворового обхода в махаллях. Чтобы решить вопрос с их трудоустройством, создано более 25 тысячи новых рабочих мест, в том числе около 16 тысяч - на предприятиях и в организациях, свыше 2000 - сфере малого бизнеса, 1994 - надомничества, 5622 - семейного бизнеса, а также в других отраслях.





За минувший год по Самаркандской области льготные кредиты с 8% годовых получили 519 женщин, находящихся в трудном положении. Одна из них Масуда Шукурова из города Самарканда. Для открытия семейного предприятия по производству хлеба и мучных изделий женщине пришлось взять кредит в размере 18 миллионов сумов сроком на три года. Предпринимательница обеспечила занятость пяти человек.

-Когда я обращалась в хокимият с просьбой выделить мне льготный кредит, честно сказать, не ожидала положительного результата, поскольку таких как я, желающих начать собственное дело было предостаточно,-признается Масуда Шукурова.-В день у нас уходит 4-5 мешков муки, все делаем сами.

В Самаркандской области безработица среди представительниц женского пола за последний год возросла на 10 тысяч человек. Лидирующую позицию занимает наиболее густонаселенный регион области-город Самарканд-3355 безработных женщин. Рейтинг продолжает Ургутский район-2018 домохозяек. Согласно мониторингу, цифры по безработице ежегодно растут.

-В Самарканде проживает более 550 тысяч жителей, 50% составляют женщины и девушки,-говорит Зебунисо Рахманова, первый заместитель руководителя городского управления по вопросам повышения общественно-политической активности женщин. -В ходе подворого обхода было выявлено 113 женщин с трудным семейным положением. Согласно «Дорожной карте» по обеспечению занятости населения, в 2019 году трудоустроены свыше 3000 тысяч женщин. Это не просто цифры, за ними стоят реальные люди, желающие работать. Однако есть такие семьи, контингент людей, которые предпочитают сидеть дома. Здесь мы, конечно, бессильны.

По словам замначальника новой структуры Гавхар Алимовой, льготные кредиты с наименьшей годовой ставкой получили 519 женщин со всей области. Всего выделено 12 миллиардов сумов.

Зарина Хакбердиева