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  • 25 февраль 2020 22:33
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Председателей махаллей и инспекторов профилактики призвали к активности

В городе Самарканде, Самаркандском и Ургутском районах   прошли собрания активов города и районов. В нем приняли участие представители областного,городского и  районных хокимиятов, активисты,депутаты,председатели махаллей,инспекторы профилактики,руководители организаций. 
Хокимами Самарканда, Самаркандского и Ургутского районов были представлены начальники и их заместители отделений    вновь созданного Самаркандского областного   управления по поддержке махалли и семьи.
Глава вилоята Эркинжон Турдимов разъяснил суть и значение принятого указа Президента от 18 февраля текущего года о создании нового министерства. Говорилось о том,что институт махалли не оправдал возложенные на него ожидания. Все подробности в репортаже...
 
Зарина Амритдинова

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