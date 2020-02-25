Председателей махаллей и инспекторов профилактики призвали к активности

В городе Самарканде, Самаркандском и Ургутском районах прошли собрания активов города и районов. В нем приняли участие представители областного,городского и районных хокимиятов, активисты,депутаты,председатели махаллей,инспекторы профилактики,руководители организаций.

Хокимами Самарканда, Самаркандского и Ургутского районов были представлены начальники и их заместители отделений вновь созданного Самаркандского областного управления по поддержке махалли и семьи.

Глава вилоята Эркинжон Турдимов разъяснил суть и значение принятого указа Президента от 18 февраля текущего года о создании нового министерства. Говорилось о том,что институт махалли не оправдал возложенные на него ожидания. Все подробности в репортаже...

Зарина Амритдинова