Ряд должностных лиц уволены с занимаемых должностей

Сегодня прошло аппаратное видеоселекторное совещание с участием заместителей хокима области, хокимов районов, руководителей управлений и организаций. Собрание вел хоким области Эркинжон Турдимов.





Было обсуждено выполнение обращений граждан, поступивших в течение месяца на телеграм-канал главы области, выездных приемах, через виртуальную приемную и в письменном виде.





Вот уже как две недели в масштабах области при государственном телевидении был запущен телеграм-канал "СамТВР". На нем публикуются видео, снятые мобильными репортерами. По каждому репортажу ответственные лица обязаны отчитаться и решить проблему. Всего за неделю поступило 56 видео, и только по половине из них были устранены недостатки. В отправленных материалах затронуты вопросы благоустройства городов и районов, недостатков в медицинской сфере, остановок, несоответствующих необходимым нормам и правилам, неприспособленных улиц для людей с ограниченными возможностями, плохих дорогах и других.





На совещании рассмотрено выполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 мая 2019 года «О масштабных строительных работах в Самарканде на 2019-2022 годы». Документ был принят в целях выполнения конкретных поручений Президента Республики Узбекистан по подготовке к предстоящему саммиту ШОС в Самарканде в 2022 году. Согласно постановлению, на улицах города Самарканда обновляются системы подачи питьевой воды, электричества, коммуникационных и канализационных сетей, проводится работа по строительству тоннелей и мостов. По итогам мониторинга рабочей группы, выявлен ряд недостатков. Так, на улицах Турсунова и Бустонсарой работы по прокладке газовых труб завершены, но ответственные организации забыли привести дорогу в порядок. По улице Рудакий работы начаты по прокладке газовой магистрали, но совершенно без учета правил безопасности. Нет никаких предупредительных знаков и ограждения. Монтаж газовых труб завершен и по улице Амира Тимура, но дорога с наибольшей загруженностью и пропускной способностью находится в отвратительном состоянии, вызывая массу «ласковых» слов как со стороны водителей, так и пешеходов.





Некачественно выполнены работы и по улицам Гулабад и Садриддин Айни. Немалые проблемы и по улицам Ибн Сины, Афросиеб. Отмечалось, что работы ведутся очень медленно.





На собрании было также рассмотрено выполнение работ в рамках государственных программ "Благоустроенное село" и "Благоустроенная махалля". Говорилось о недостатках в данной сфере, недоработках по утвержденным проектам.





По итогам собрания должностные лица, допустившие нарушения, были привлечены к административной ответственности, другая часть уволена с занимаемых должностей.





Даны конкретные сроки для решения всех о обсужденных вопросов.

Зарина Амритдинова