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  • 25 февраль 2020 20:46
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Ряд должностных лиц уволены с занимаемых должностей

Сегодня прошло аппаратное видеоселекторное совещание с участием заместителей хокима области, хокимов районов,  руководителей управлений и организаций. Собрание   вел хоким области Эркинжон Турдимов. 
 

Было обсуждено выполнение обращений граждан, поступивших в течение месяца на телеграм-канал главы области, выездных приемах, через виртуальную приемную и в письменном виде.

Вот уже как две недели в масштабах области при государственном телевидении был запущен телеграм-канал "СамТВР". На нем публикуются видео, снятые мобильными репортерами. По каждому репортажу ответственные лица обязаны отчитаться и решить проблему. Всего за неделю поступило 56 видео, и только по  половине из них были устранены недостатки. В отправленных материалах затронуты вопросы  благоустройства городов и районов, недостатков в медицинской сфере, остановок, несоответствующих необходимым нормам и правилам, неприспособленных улиц для людей с ограниченными возможностями, плохих дорогах и других.

На совещании рассмотрено выполнение Постановления  Кабинета Министров Республики Узбекистан  от 17 мая 2019 года  «О масштабных строительных работах в Самарканде на 2019-2022 годы». Документ был принят в целях   выполнения конкретных поручений Президента Республики Узбекистан по подготовке к предстоящему саммиту ШОС в Самарканде в 2022 году. Согласно постановлению,  на  улицах города Самарканда  обновляются системы подачи питьевой воды, электричества, коммуникационных и канализационных сетей, проводится работа по строительству тоннелей и мостов. По итогам мониторинга рабочей группы, выявлен ряд недостатков. Так, на  улицах  Турсунова и Бустонсарой работы по прокладке газовых труб завершены, но ответственные организации забыли привести дорогу в порядок. По улице Рудакий работы начаты по прокладке газовой магистрали, но совершенно без учета правил безопасности. Нет никаких предупредительных знаков и ограждения. Монтаж газовых труб завершен и по улице  Амира Тимура, но дорога с наибольшей загруженностью и пропускной способностью находится в отвратительном состоянии, вызывая массу «ласковых» слов как со стороны водителей, так и пешеходов.

Некачественно выполнены работы и по улицам Гулабад и Садриддин Айни. Немалые проблемы и по улицам Ибн Сины, Афросиеб. Отмечалось, что работы ведутся очень медленно.

На собрании было также рассмотрено выполнение работ в рамках государственных программ  "Благоустроенное село" и  "Благоустроенная махалля". Говорилось о недостатках в данной сфере, недоработках по утвержденным проектам.

По итогам собрания должностные лица,  допустившие нарушения, были привлечены к административной ответственности,  другая часть уволена с занимаемых должностей.

Даны конкретные сроки для решения всех о обсужденных вопросов.
 
Зарина Амритдинова

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