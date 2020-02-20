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  • 25 февраль 2020 20:32
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Выслушаны обращения предпринимателей

39 обращений от  предпринимателей и субъектов предпринимательства поступили за минувшую неделю в региональное отделение торгово- промышленной палаты. 26 из них были рассмотрены и решены сотрудниками палаты. 13 нерешенных были рассмотрены хокимом области вместе с руководителями госучреждений в рамках "Дня предпринимателя".Джаваншеру Багирову согласно решению хокима Пайарыкского  района в апреле 2018 года была выделена земля более 219 гектаров для выращивания овощей и злаковых растений. Из-за отсутствия достаточных водных ресурсов, спустя год предприниматель обратился в хокимият,чтобы вернуть участок обратно в запасы района. Ответа Джаваншер так и не дождался. Так и жил бы спокойно дальше,если бы не извещение от налоговой.
 
Зарина Амритдинова

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