Выслушаны обращения предпринимателей

39 обращений от предпринимателей и субъектов предпринимательства поступили за минувшую неделю в региональное отделение торгово- промышленной палаты. 26 из них были рассмотрены и решены сотрудниками палаты. 13 нерешенных были рассмотрены хокимом области вместе с руководителями госучреждений в рамках "Дня предпринимателя". Джаваншеру Багирову согласно решению хокима Пайарыкского района в апреле 2018 года была выделена земля более 219 гектаров для выращивания овощей и злаковых растений. Из-за отсутствия достаточных водных ресурсов, спустя год предприниматель обратился в хокимият,чтобы вернуть участок обратно в запасы района. Ответа Джаваншер так и не дождался. Так и жил бы спокойно дальше,если бы не извещение от налоговой.

Зарина Амритдинова