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  • 25 февраль 2020 9:30
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«Узбекистон темир йуллари» вводит дополнительный рейс поезда Afrosiyob

«Узбекистон темир йуллари» вводит дополнительный рейс поезда AfrosiyobВ период с 5 марта по 30 апреля текущего года запускается дополнительный рейс высокоскоростного поезда Afrosiyob сообщением «Ташкент - Самарканд». Рейс будет осуществляться по четвергам. Об этом сообщает пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари».

 

Отметим, в настоящее время через город Самарканд курсируют три поезда, в том числе транзитные (следующие в Карши и Бухару).

 

А также в период праздничных выходных дней с 21 по 23 марта, приуроченных к празднованию Навруза, АО «Узбекистон темир йуллари» объявляет о предоставлении скидок на тарифы пассажирских поездов внутригосударственного сообщения.

 

Праздничные скидки предоставляются:

– пенсионерам, инвалидам, участникам ВОВ 1941-1945 годов и лицам, приравненным к ним – 50 %;

– студентам вузов, школьникам, учащимся колледжей и лицеев, слушателям специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК РУз (при предъявлении удостоверений и студенческих билетов) – 15 %;

– семьям (где 2 и более человек – муж и жена; муж, жена и их дети до 18-ти лет; отец или мать с детьми до 18-ти лет) при наличии свидетельства о браке – 15 %;

– коллективам (при наличии заявки от 4 и более человек) – 15 %;

– на высокоскоростные электропоезда Afrosiyob всем категориям пассажиров – 10 %.

 

«Данные скидки предоставляются исключительно при оформлении билетов в железнодорожных кассах. Оформление электронных билетов с учётом вышеуказанных скидок технически пока не предусмотрено», - отмечается в сообщении.


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