Какие меры принимаются по предотвращению наводнений в Самарканде

Весна прошлого года,наверняка, для многих самаркандцев запомнилась дождливой, в какой-то степени проблемной. Сильные осадки стали причиной затопления многих улиц , из-за чрезвычайной ситуации на дорогах машинам приходилось преодолевать гигантские лужи. Погодные условия нарушили работу многих организаций города, в результате последствий пострадали десятки старых построек. Проливные дожди негативно отразились также на деятельности светофоров и подаче электроэнергии. Социальные сети пестрили любительскими фотографиями и видео затопленных улиц города. Под разными заголовками в интернет-изданиях выходили материалы о неготовности дренажных и ирригационных систем к обильным осадкам.





Наводнения в Самарканде: кто виноват и что делается? Какие меры предприняты за минувший год по ликвидации опасности образования подтопления дорог и населенных пунктов? Ответы на вопросы мы попытались найти у специалистов отдела по ирригационным каналам и коллекторам при областном управлении благоустройства. Как всем известно, в прошлом году сильные ливни больше всего дали о себе знать на пересечении улиц Регистанской и Дагбитской (бывш.спирт завод). Отсутствие на данном отрезке водоотводных каналов после селевых потоков каждый раз приводило к серьезным наводнениям.

По словам работников структуры, с прошлого года реализуется проект по реконструкции и улучшению дренажных систем в городе, установке новых коллекторов в наиболее опасных зонах. В общей сложности для строительных работ выделено 20 млрд.сумов.

На сегодняшний день на этом месте проложены новые трубы диаметром 1600 мм. Протяженность закрытой ирригационной системы составляет 280 м. Работа предусмотрена в два этапа.

-Если через улицу Регистанская вода будет проходить стабильно, значит, второго этапа не будет, -говорит начальник отдела управления благоустройства Самаркандской области Нуриддин Салихов. -Недавно были небольшие дожди, правда, затопления не было. Весной, если, пойдут обильные осадки и не возникнет проблем с водопропускаемостью, то на этом мы остановимся. Кроме того, разработан и утвержден новый проект по реконструкции коллектора «Чашма» по улице Кулолон. Согласно проектной смете, протяженность новых труб будет составлять 300 км с общей стоимостью 5 миллиардов сумов.





По словам специалиста, возможность установки подземной дренажной системы позволит расширить дорожное полотно и тротуары, создать зеленое насаждение.

В городе Самарканде существует три канала: «Багишамал», «Шаар» и «Жар арик» длиной 37,6 км. Все три городских канала берут начало в одной общей точке-гидроузле. Скопление сточных вод в результате ливней наблюдается также на территории бывшего завода «Алпомыш». Коллектор «Сиебча», который проходит по данному участку, включен в план реконструкции, на месте работает спецтехника. Планируется обновить 200 км изношенных трубопроводов.

-На протяжении 50-60 лет коллектора находились в ненадлежащем состоянии, -делится начальник отдела. –Отсутствие специалистов, службы по эксплуатации труб, постоянные засоры привели к упадку дренажной системы. Наряду с изменением инфраструктуры города, пришло время привести в порядок всю ирригацию.

До конца 2020 года намечена поэтапная реконструкция всех четырех коллекторов. Как утверждают сотрудники областного управления, замена старых труб предотвратит затопление на улицах Буюк Ипак йули, Садриддина Айни, Душанбинской, Мароканд, Рудаки, Пенджикентской и других. Данные территории больше всех пострадали в прошлогоднем сезоне проливных дождей.

Зарина Хакбердиева