Какие меры принимаются по предотвращению наводнений в Самарканде

Весна прошлого года,наверняка, для многих самаркандцев запомнилась дождливой, в какой-то степени проблемной. Сильные осадки стали причиной затопления многих улиц , из-за чрезвычайной ситуации на дорогах машинам приходилось преодолевать гигантские лужи. Погодные условия нарушили работу многих организаций города, в результате последствий пострадали десятки старых построек. Проливные дожди негативно отразились также на деятельности светофоров и подаче электроэнергии. Социальные сети пестрили любительскими фотографиями и видео затопленных улиц города. Под разными заголовками в интернет-изданиях выходили материалы о неготовности дренажных и ирригационных систем к обильным осадкам.
По словам работников структуры, с прошлого года реализуется проект по реконструкции и улучшению дренажных систем в городе, установке новых коллекторов в наиболее опасных зонах. В общей сложности для строительных работ выделено 20 млрд.сумов.
На сегодняшний день на этом месте проложены новые трубы диаметром 1600 мм. Протяженность закрытой ирригационной системы составляет 280 м. Работа предусмотрена в два этапа.
По словам специалиста, возможность установки подземной дренажной системы позволит расширить дорожное полотно и тротуары, создать зеленое насаждение.
В городе Самарканде существует три канала: «Багишамал», «Шаар» и «Жар арик» длиной 37,6 км. Все три городских канала берут начало в одной общей точке-гидроузле. Скопление сточных вод в результате ливней наблюдается также на территории бывшего завода «Алпомыш». Коллектор «Сиебча», который проходит по данному участку, включен в план реконструкции, на месте работает спецтехника. Планируется обновить 200 км изношенных трубопроводов.
До конца 2020 года намечена поэтапная реконструкция всех четырех коллекторов. Как утверждают сотрудники областного управления, замена старых труб предотвратит затопление на улицах Буюк Ипак йули, Садриддина Айни, Душанбинской, Мароканд, Рудаки, Пенджикентской и других. Данные территории больше всех пострадали в прошлогоднем сезоне проливных дождей.
Зарина Хакбердиева