Хищение электроэнергии

Сотрудники Ургутского районного отдела бюро принудительного исполнения провели акцию на территории махалли «Ходжагузар» в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 22 от 12.01.2018 «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка пользования электрической энергией и природным газом».

Как выяснилось, житель махалли Х.Ф. в подвале своего дома, в столярной мастерской, добровольно подключился к электросети без получения разрешения от поставщика и регистрации электрического счетчика.

В результате использования 3 столярных машин мощностью 4 кВт, имеющихся в наличии в столярной мастерской, государству нанесен ущерб в 142 млн 700 000 сумов.

Ургутское районное отделение Бюро возбудило уголовное дело в отношении гражданина Х.Ф. по статье 185 (2) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

БПИ Самаркандской области