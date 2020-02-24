» » » В Пайарыкском районе Самаркандской области в доме в поселке Куктепа 22 февраля был найден повешенным 40-летний мужчина Ж.Г.
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  • 24 февраль 2020 10:48
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В Пайарыкском районе Самаркандской области в доме в поселке Куктепа 22 февраля был найден повешенным 40-летний мужчина Ж.Г.

В кармане мужчины было обнаружено письмо, в котором сообщалось, что в городе Джизаке в махалле Кимёгар по улице Сайилгох он задушил свою жену 1991 г.р. 

 

В Пайарыкском районе Самаркандской области в доме в поселке Куктепа 22 февраля был найден повешенным 40-летний мужчина Ж.Г.

  

Согласно информации, по указанному адресу выехали оперативники, которые и обнаружили тело женщины с признаками удушения.

 

В тот же день прокуратура города Джизак возбудила уголовное дело по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

 

Ведется следствие. Выясняется мотив, подтолкнувший мужчину к двойному смертоубийству. 

Аналогичная история произошла 12 ноября 2019 года в Акдарьинском районе Самаркандской области. Там также муж сначала задушил жену, потом повесился сам, пишет darakchi 


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