В Самарканде на беременную женщину упал столб

Инцидент произошел рядом со школой №35 по улице Махмуда Кашгари около 20:00.

Пострадавшая Умида Рахмонова и ее пятилетний сын госпитализированы.

По словам очевидца Андрея Болтаева, сначала послышался громкий хруст, а после – крик ребенка. Подбежав к месту происшествия, мужчина обнаружил женщину под столбом и плачущего рядом пятилетнего ребенка.

Как сообщает свидетель, несколько человек стали останавливать проезжающую мимо машину «скорой помощи», но они не оказали первую помощь, сказав, что это не их вызов. Вторая бригада «скорой» прибыла на место спустя 15—20 минут.





Прохожие люди сами подняли столб и отвезли женщину с ребенком в больницу. Водитель такси, который остановился помочь, оказался мужем потерпевшей. На данный момент женщина получила сотрясение мозга и ушибы по всему телу. У ребенка ушиб ноги.





Горожане обращались несколько раз в городскую АТС с заявлением о том, что столб находится в аварийном состоянии, но никаких действий не последовало, сообщает repost.