За один день выявлено два факта сбыта наркотических средств

Сотрудниками УВД области при проведении специального мероприятия на территории Джамбайского района был задержан 31-летний У.Т. был задержан в селе "Рустам” при сбыте 1,3 грамм наркотического средства "гашиш” стоимостью 370.000 сум.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Джамбойского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта). У.Т. привлечен в качестве подозреваемого, предварительное следствие продолжается.





Вечером того же дня, примерно в 21:00 часов, на улице Дагбитской города Самарканда также при сбыте 4,91 грамм наркотического средства "опий” за 200 долларов США был задержан 35-летний А.К.





По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (сбыт наркотических средств в крупном размере), А.К. также привлечен в качестве подозреваемого, ведется предварительное следствие.





Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан.



