» » » Открытый диалог с гражданами в Булунгурском районе
﻿
  • 22 февраль 2020 22:09
  • 36

Открытый диалог с гражданами в Булунгурском районе

Проблемы, связанные с дорогами, землей, питьевой водой, электроэнергией, льготным жильем, трудоустройством  –это то, что беспокоит на сегодняшний день население Булунгурского района. За помощью и поддержкой обратились и жители других районов и городов.
Хаким Салимов перешагнул 80-летний рубеж. Казалось бы, самое время нянчить внуков и наслаждаться заслуженным отдыхом. Но, к сожалению, аксакалу все свое время приходиться оббивать пороги медицинских учреждений. Сделав операцию по удалению катаракты в одном из частных медицинских заведений города Самарканда, Хаким Салимов лишился зрения на левом глазу. По словам специалистов, даже самая дорогостоящая операция не сможет вернуть способность видеть. Заявитель требует возмещения материальных и морального расходов. Подробности в репортаже…
 
 
Зарина Амритдинова 

Похожие статьи:
﻿
Более 560 граждан стали участниками выездного приема в Пайарыкском районе

Более 560 граждан стали участниками выездного приема в Пайарыкском районе

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Непосредственный диалог с гражданами в Пастдаргомском районе

Непосредственный диалог с гражданами в Пастдаргомском районе

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Вопросы обеспечения жильем,денежные выплаты,медицинская помощь и правовая поддержка. Выездной приём граждан

Вопросы обеспечения жильем,денежные выплаты,медицинская помощь и правовая поддержка. Выездной приём граждан

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
В Самарканде более 120 пациентам проведены операции по удалению катаракты

В Самарканде более 120 пациентам проведены операции по удалению катаракты

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Открытый диалог хокима области с гражданами

Открытый диалог хокима области с гражданами

Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика