Открытый диалог с гражданами в Булунгурском районе

Проблемы, связанные с дорогами, землей, питьевой водой, электроэнергией, льготным жильем, трудоустройством –это то, что беспокоит на сегодняшний день население Булунгурского района. За помощью и поддержкой обратились и жители других районов и городов.

Хаким Салимов перешагнул 80-летний рубеж. Казалось бы, самое время нянчить внуков и наслаждаться заслуженным отдыхом. Но, к сожалению, аксакалу все свое время приходиться оббивать пороги медицинских учреждений. Сделав операцию по удалению катаракты в одном из частных медицинских заведений города Самарканда, Хаким Салимов лишился зрения на левом глазу. По словам специалистов, даже самая дорогостоящая операция не сможет вернуть способность видеть. Заявитель требует возмещения материальных и морального расходов. Подробности в репортаже…

Зарина Амритдинова