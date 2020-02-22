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  • 22 февраль 2020 11:28
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Состоялась третья сессия Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов шестого созыва.

В ее работе   приняли  участие  члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, избранные от области,  депутаты областного Кенгаша народных депутатов, заместители хокима области, руководители управлений  и организаций.  Сессию вел хоким области Эркинжон Турдимов.
 

По первому вопросу об утверждении начальника  и  его заместителей   вновь созданного Самаркандского областного   управления по поддержке махалли и семьи был заслушан доклад советника Президента Республики Узбекистан Рустама Касымова. В своем выступлении он рассказал о том, как будет работать новое Министерство, образованное  указом президента Узбекистана от 18 февраля текущего года. Отмечалось, что при создании новой структуры, были учтены предложения и рекомендации ООН и  опыт более 20 стран.

Одной из основных задач и направлений деятельности министерства является всестороннее содействие в полноценном и эффективном внедрении в обществе принципа «Благоустроенная и безопасная махалла», установление тесного сотрудничества с органами самоуправления граждан по оздоровлению социально-духовной атмосферы в семьях и махаллях.
 
На заседании со стороны депутатов были избраны руководитель вновь созданного управления и его заместители в следующем составе:
Аскар Умаров - заместитель хокима области - начальник управления по поддержке махалли и  семьи; Гавхар Алимова  –  первый заместитель  руководителя управления    по вопросам  повышения  общественно-политической  активности женщин; Акрам Халимов   – заместитель  руководителя управления    по   организации и координации деятельности  безопасной махалли; Хасан Нормурадов   – заместитель  руководителя управления   по  поддержке пожилых людей и ветеранов и повышению их социальной активности. 

В ходе сессии было предложено следующее заседание депутатов областного Кенгаша народных депутатов провести под председательством постоянной комиссии по обеспечению законности и борьбе с коррупцией.

По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.
 
Зарина Амритдинова

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