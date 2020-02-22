Состоялась третья сессия Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов шестого созыва.

В ее работе приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, избранные от области, депутаты областного Кенгаша народных депутатов, заместители хокима области, руководители управлений и организаций. Сессию вел хоким области Эркинжон Турдимов.





По первому вопросу об утверждении начальника и его заместителей вновь созданного Самаркандского областного управления по поддержке махалли и семьи был заслушан доклад советника Президента Республики Узбекистан Рустама Касымова. В своем выступлении он рассказал о том, как будет работать новое Министерство, образованное указом президента Узбекистана от 18 февраля текущего года. Отмечалось, что при создании новой структуры, были учтены предложения и рекомендации ООН и опыт более 20 стран.





Одной из основных задач и направлений деятельности министерства является всестороннее содействие в полноценном и эффективном внедрении в обществе принципа «Благоустроенная и безопасная махалла», установление тесного сотрудничества с органами самоуправления граждан по оздоровлению социально-духовной атмосферы в семьях и махаллях.

На заседании со стороны депутатов были избраны руководитель вновь созданного управления и его заместители в следующем составе:

Аскар Умаров - заместитель хокима области - начальник управления по поддержке махалли и семьи; Гавхар Алимова – первый заместитель руководителя управления по вопросам повышения общественно-политической активности женщин; Акрам Халимов – заместитель руководителя управления по организации и координации деятельности безопасной махалли; Хасан Нормурадов – заместитель руководителя управления по поддержке пожилых людей и ветеранов и повышению их социальной активности.





В ходе сессии было предложено следующее заседание депутатов областного Кенгаша народных депутатов провести под председательством постоянной комиссии по обеспечению законности и борьбе с коррупцией.





По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.

Зарина Амритдинова