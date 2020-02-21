Самаркандский областной Совет народных депутатов шестого созыва проводит третье заседание. Советник Президента Республики Узбекистан Рустам Касымов выступил с докладом об утверждении руководителя и заместителей начальника управления по поддержке махалли и семьи Самаркандской области, вопрос которого был включен в повестку дня сессии.

На заседании со стороны депутатов были избраны руководитель вновь созданного управления и его заместители в следующем составе:





Умаров Аскар Нарзиевич - заместитель хокима области - начальник управления по поддержке махалли и семьи;





Алимова Гавхар Зайировна – первый заместитель руководителя управления по поддержке махалли и семьи по вопросам повышения общественно-политической активности женщин;





Халимов Акрам Хамидович – заместитель руководителя управления по поддержке махалли и семьи по организации и координации деятельности безопасной махалли;





Нормурадов Хасан Норбекович – заместитель руководителя управления по поддержке махалли и семьи по поддержке пожилых людей и ветеранов и повышению их социальной активности.

Сессия продолжает свою работу…

Пресс-служба областного хокимията



