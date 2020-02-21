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  • 21 февраль 2020 13:52
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Об утверждении руководителя и заместителей начальника управления по поддержке махалли и семьи Самаркандской области

Самаркандский областной Совет народных депутатов шестого созыва проводит третье заседание. Советник Президента Республики Узбекистан Рустам Касымов выступил с докладом об утверждении руководителя и заместителей начальника управления по  поддержке  махалли и  семьи Самаркандской области, вопрос которого был включен в повестку дня сессии. 
 

Об утверждении руководителя и заместителей начальника управления по поддержке махалли и семьи Самаркандской области

 

На заседании со стороны депутатов были избраны руководитель вновь созданного управления и его заместители в следующем составе:

Умаров Аскар Нарзиевич - заместитель хокима области - начальник управления по поддержке махалли и  семьи;

Алимова Гавхар Зайировна –  первый заместитель  руководителя управления по поддержке махалли и семьи  по вопросам  повышения  общественно-политической  активности женщин;

Халимов Акрам Хамидович – заместитель  руководителя управления по поддержке махалли и семьи  по   организации и координации деятельности  безопасной махалли;

Нормурадов Хасан Норбекович – заместитель  руководителя управления по поддержке махалли и семьи  по  поддержке пожилых людей и ветеранов и повышению их социальной активности.
 
Сессия продолжает свою работу…
 
                                                                                           Пресс-служба областного хокимията


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