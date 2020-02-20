В Самарканде проходит внеплановая вакцинация кори

По всей стране, в частности, в Самаркандской области с 10 февраля проходят дни вакцинации против кори. На примере семейной поликлиники № 2 в Самарканде творческая группа ств.уз изучила процесс прививок.





По словам главного врача поликлиники Матлюбы Турдиевой, вакцинация проводится в две смены. В настоящее время на территории семейной поликлиники проживает 76 512 человек, а около 3000 детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет проходят внеплановую вакцинацию.

Сообщается, что корь является чрезвычайно заразным и вирусным инфекционным заболеванием, которое является одной из наиболее распространенных причин смерти в мире.



Основными симптомами заболевания являются повышение температуры тела, воспаление сыпи и слизистой оболочки по всему телу.



Наиболее серьезные осложнения включают лихорадку, энцефалит, тяжелую диарею, дегидратацию, средний отит и пневмонию. Две дозы вакцины против краснухи обеспечивают 100% защиту от заболевания.

В настоящее время за один день в семейной поликлинике получают прививку 40-50 детей. Вакцины от кори хранятся в специальных термо пакетах и ​​холодильниках.

Необходимо отметить, в семейном медучреждении функционирует электронная система приема пациентов. Специалисты принимают в среднем 1200–1300 человек в день.

Зарина Хакбердиева