С булунгурскими фермерами обсудили вопросы развития сельского хозяйства





Хоким области провел встречу с руководителями фермерских хозяйств Булунгурского района. На нем были обсуждены вопросы развития сельского хозяйства, увеличения доходов фермеров, повышения экспортного потенциала района и обеспечения населения высококачественными плодоовощными продуктами.

В своем послании Олий Мажлису Президент Шавкат Мирзиёевособое внимание уделилстратегическому развитию данной сферы, которая является одним из важнейших секторов занятости и роста доходов.Главой государства было принято решение отменить госзаказ на производство хлопка и пшеницы и постепенно диверсифицировать механизм размещения. За последние два года хлопковая отрасль переведена в кластерную систему. Отныне хлопок будет покупаться по мировым ценам. Фермеры и кластеры начнут работать на себя, а не на план. Теперь фермерами будет посажен наиболее прибыльный и востребованный продукт, исходя из климатических условий.

Зарина Амритдинова