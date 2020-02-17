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  • 20 февраль 2020 13:30
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С булунгурскими фермерами обсудили вопросы развития сельского хозяйства


Хоким области провел встречу с руководителями фермерских хозяйств Булунгурского района. На нем были обсуждены вопросы развития сельского хозяйства, увеличения доходов фермеров, повышения экспортного потенциала района и обеспечения населения высококачественными плодоовощными продуктами.

В своем послании Олий Мажлису Президент Шавкат Мирзиёевособое внимание уделилстратегическому развитию данной сферы, которая является одним из важнейших секторов занятости и роста доходов.Главой государства было принято решение отменить госзаказ на производство хлопка и пшеницы и постепенно диверсифицировать механизм размещения. За последние два года хлопковая отрасль переведена в кластерную систему. Отныне хлопок будет покупаться по мировым ценам. Фермеры и кластеры начнут работать на себя, а не на план. Теперь фермерами будет посажен наиболее прибыльный и востребованный продукт, исходя из климатических условий.

 

Зарина Амритдинова


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