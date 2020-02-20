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  • 20 февраль 2020 10:44
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Главврач, не обеспечивающий прозрачность при приеме на работу медсестер, будет освобожден от своих обязанностей

Об этом было сказано главой Самаркандской области Э.Турдимовым во время открытого диалога с руководителями медицинских учреждений. Он отметил, что в системе все еще существует взяточничество, особенно коррупция.

 

Главврач, не обеспечивающий прозрачность при приеме на работу медсестер, будет освобожден от своих обязанностей

 

- Необходимо обеспечить прозрачность при наборе медицинского персонала, - сказал хоким области. - Сегодня проблема трудоустройства медицинских работников среднего звена часто упоминается даже во время выездных поездок. -Жители, приводя достоверные факты, утверждают, что есть люди, которые в течение многих лет не могут дождаться очереди на работу. Однако некоторые граждане, также претендующие на работу, трудоустраиваются благодаря большим связям. Они в чем-то правы.

 

На встрече было отмечено, что в Самаркандской области более 500 медсестер в настоящее время работают по 0,25 ставки. Есть около 4500 медсестер, работающих на 0,5. Большая часть из них работают в родильных домах, сообщает zarnews.


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