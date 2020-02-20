Главврач, не обеспечивающий прозрачность при приеме на работу медсестер, будет освобожден от своих обязанностей

Об этом было сказано главой Самаркандской области
Э.Турдимовым во время открытого диалога с руководителями медицинских
учреждений. Он отметил, что в системе все еще существует взяточничество,
особенно коррупция.
- Необходимо обеспечить прозрачность при наборе
медицинского персонала, - сказал хоким области. - Сегодня проблема
трудоустройства медицинских работников среднего звена часто упоминается даже во
время выездных поездок. -Жители, приводя достоверные факты, утверждают, что есть
люди, которые в течение многих лет не могут дождаться очереди на работу. Однако
некоторые граждане, также претендующие на работу, трудоустраиваются благодаря большим
связям. Они в чем-то правы.
На встрече было отмечено, что в Самаркандской области
более 500 медсестер в настоящее время работают по 0,25 ставки. Есть около 4500
медсестер, работающих на 0,5. Большая часть из них работают в родильных домах,
сообщает zarnews.