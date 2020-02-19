О благоустройстве города, его антисанитарном состоянии, несвоевременном вывозе мусора и многом другом





В областном хокимияте прошло видеоселекторное совещание под председательством хокима Самаркандской области. На нем рассмотрено несколько вопросов, один из которых посвящен благоустройству городов и районов области.

На сегодняшний день вуправлении благоустройства города Самарканда числится 1301 штатная единица. Из них 787 работников прикреплены к проведению благоустроительных и озеленительных работ.

В жалкомсостоянии улицы и махалли города. По улицам Гагарина, Ибн Холдун, Нодырабегим, Баркамол авлод зиелилар, Умида, Шохруха Мирзо, Баходира Ялангтуша,Ибн Сины,Ойдин йул, Шахи Зинда, Пенджикентской, Абдурахмона Джомий и другимирригационные арыки завалены мусором. Из-за скопившихся отходов на протяжении целого месяца в арыке по улице Имамааль-Бухарий позади республиканской больницы образовалосьболото из грязи и мусора.

Печально выглядят и городские каналы и территория вокруг них. Говорилось о загаженном виде участков рядом с достопримечательностями, несоответствующем состоянии кладбищ и прилегающих к ним территорий. Был проведен мониторинг состояния «Заргарон», «Байналминал», «Дустл ик», «Хужа хакназар», «Янгиравот», «Шахид мазор», «Шамсиобод», «Еттигур», «Бухоро яхудийлари», «Шахи зинда», «Савриегоч», «Чупон ата», «Себзор» и «Петропольское». В некоторых из них было зафиксировано отсутствие ворот, места для мытья рук, контейнеров для мусора, ночного освещения, комнат для сторожей и наличие мусора.

Отмечалось, что находящиеся объекты на кладбищах и дороги , ведущие к ним, нуждаются в ремонте. В таком же состоянии и кладбища в Пайарыкском, Акдарьинском, Джамбайском и Самаркандском районах. Печально обстоят дела и в сфере благоустройства в вышеуказанных туманах.

Несмотря на то, что 7 октября минувшего года на аппаратном собрании областного хокимиятабыли даны конкретные задания поорганизации системной работы в сфере благоустройства города, никаких изменений так и не последовало, говорится в отчете рабочей группы. По состоянию на 1 января 2020 года на балансе городского управления благоустройства состоят 198 автотранспортных средств, из которых 26 в нерабочем состоянии. Привезенная спецтехника не используется стопроцентно из-за нехватки кадров.

Было обсуждено ненадлежащее состояние фонтанов. Также говорилось о том, что ГУП «Мароканд обод » с 1 700 субъектами не составлены договора на вывоз мусора. Констатировалось отсутствие контейнеров на рынках города, в учебных и медицинских учреждениях.

Была составлена комиссия, куда вошли представители различных управлений. Она будет проводить мониторинг по выполненной работе и выявлению недостатков в сфере благоустройства области.

Со своейзанимаемой должности был освобожден директор городского управления благоустройства, а ряд должностных лиц получили выговоры и будут привлечены к административной ответственности за халатное отношение к своим обязанностям.

На аппаратном собрании также были рассмотрены вопрос подготовки в общенародному празднику Навруз.

Зарина Амритдинова