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  • 19 февраль 2020 21:02
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Собрание Центрального военного округа

Собрание Центрального военного округаОдна из основных задач всех военнослужащих и должностных лиц состоит в том, чтобы оградить молодежь от пагубного внешнего воздействия, воспитать еев духе военного патриотизма и осознанияисторической памяти, национальной гордости и самопознания, причастности к происходящим событиям, чувства уважения к национальным и общечеловеческим ценностям.

 

Об этом и многом другом говорилось на собрании с участием представителей Центрального военногоокруга и широкой общественности. Говорилось о поставленных целях и задачах Президентом Шавкатом Мирзиеевым , Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами 10 января 2020 года на расширенном заседании Совета безопасности, посвященном вопросам дальнейшего развития и реформирования национальной армии.



 

Зарина Амритдинова


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