Собрание Центрального военного округа

Одна из основных задач всех военнослужащих и должностных лиц состоит в том, чтобы оградить молодежь от пагубного внешнего воздействия, воспитать еев духе военного патриотизма и осознанияисторической памяти, национальной гордости и самопознания, причастности к происходящим событиям, чувства уважения к национальным и общечеловеческим ценностям.

Об этом и многом другом говорилось на собрании с участием представителей Центрального военногоокруга и широкой общественности. Говорилось о поставленных целях и задачах Президентом Шавкатом Мирзиеевым , Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами 10 января 2020 года на расширенном заседании Совета безопасности, посвященном вопросам дальнейшего развития и реформирования национальной армии.









Зарина Амритдинова