Благоустройство-фактор развития

Махалля. Это место, где решаются вопросы быта, обсуждаются проблемы взрослых и детей, выясняются отношения между жителями. Это целая система, сформированная на протяжении многих столетий, передающая традиции местного населения следующему поколению. В одном махаллинском сходе граждан в мире и согласии могут проживать десятки, сотен людей разной национальности. Однако единицы готовы предпринимать реальные действия. Одним из таких стал успешный предприниматель из Самарканда Джахон Раджабов. Реконструкция заброшенного объекта, благоустройство старого кладбища, создание центра молодежи- основные планы бизнесмена в махалле «Барака» с населенностью 1880 человек.













Как оказалось, это его родная махалля, здесь он родился и вырос. Часто предприниматель приезжает сюда, интересуется проблемами жителей, помогает, чем может. На этот раз намерения гораздо серьезнее, признается Раджабов.





На территории махалли есть кладбище, которому, по словам жителей, 400 лет. Здесь захоронены люди из МСГ «Барака» и «Янгирабод». Некоторое время назад путем хашара под началом нашего инициатора было отремонтировано пустующее здание. 27 лет назад помещение использовалось в качестве актового зала, однако, со временем оно больше пустовало и пришло в негодное состояние. Ныне, после капремонта, обновленное место преобразовано в культурно-просветительский центр для молодежи. На месте созданы спортивные кружки, имеется небольшая библиотека. Больше всего народ рад созданию в скором времени футбольного стадиона. Обращение к хокиму области Эркинжону Турдимову с просьбой о выделении земельного участка дало положительный результат.





В ходе беседы с участием аксакалов и жителей махали, обсуждался вопрос нового кладбища, который расположился на двух гектарах земли неподалеку от махалли. По словам активиста Джахона Раджабова, старое кладбище переполнено могилами и возникла необходимость в открытии нового. Сейчас территория огорожена стеной длиной 200 метров, установлены новые ворота, привезено около 3000 саженцев деревьев, которые были высажены самими жителями. Кроме того, поднималась тема очищения близлежащей окрестности от нечистот и бытовых отходов. Из-за большого объема помоев, жидкость нередко растекается по улицам длинным зловонным ручьем. Предприниматель выступил с инициативой выкопать ямы для слива, объясняя, что подобный исход дел может закончится большим штрафом со стороны ответственных органов.





На вопрос, почему он решил совершить благое дело именно здесь, предприниматель ответил: «Потому что это моя малая Родина. Я родился в этой махалле. Если каждый из нас сделает что-то полезное для себя и близких, он уже внесет свой вклад в развитие общества в целом».





Зарина Хакбердиева