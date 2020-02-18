В Самарканде отметят 1150-летие со дня рождения ученого Имама ал-Матуридий

В мавзолее Имама Абу Мансура Матуруди на стадии завершения строительные работы, которые были начаты в начале феврале текущего года. 3-4 марта комплекс готовится принять участников международной конференции на тему "Имам Абу Мансур Матуриди и учение Матуриди: прошлое и настоящее". Работа симпозиума, где желание участвовать выразили крупные ученые-исламисты мира, представители международных организаций, работники зарубежных учреждений, посвящается 1150-летию со дня рождения одного из основателей вероучении Ислама, крупного ученого Имама ал-Матуридий, внесшего огромный вклад в развитие исламского учения.





-Кладбище Чокардиза, где похоронен великий богослов Имам ал-Матуридий, среди святых и самых почитаемых кладбищ в исламском мире после Мекки и Палестины, значится третьим по значимости,- говорит Улугбек Амиров, директор мавзолея Имама Абу Мансура Матуруди. -Слово Чокардиза от персидского языка и означает: чокар – воин, диза – крепость. Как утверждают источники, признанный во всём исламском мире святым, на кладбище Чокардиза покоятся более трёх тысяч великих людей .





Согласно историческим источникам, сад Чокардиза получил статус кладбища после захоронения здесь трёх великих имамов. На этом кладбище также нашли своё последнее пристанище великие учёные богословы Имам Бурханиддин Маргинони (в 1197 году), Идриий (в 1015 году), Имам ас - Насафий (в 1142 году). По словам директора мавзолея, до конца 2020 года на основе исторических фактов планируется исследовать точные места захоронения на данной территории более десяти ученых и представителей науки об Исламе. В перспективе установить надгробные плиты из белого мрамора, как в 2000 году подобное предпочтение было отдано Имам ал-Матуридий. В честь его памяти был воздвигнут памятный мемориальный комплекс.





-С целью проведения данной престижной конференции на должном уровне в комплексе ведутся ремонтные работы,-рассказывает Улугбек Амиров. -На данный момент завершена отделка внутренней и фасадной частей мавзолея. Кроме того, благоустраивается и озеленяется окрестность.





Благодаря особому вниманию, направленному на изучение жизни и творчества, научного наследия великих ученых, внесших неоценимый вклад в развитие священной исламской религии, в последние годы в нашей стране широко исследуются работы Имама Матуриди и учения Матуриди.





В качестве практического отражения этой работы организуется международная конференция на тему "Имам Абу Мансур Матуриди и учение Матуриди: прошлое и настоящее" совместно с Комитетом по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Международным научно-исследовательским центром Имама Бухари, Центром исламской цивилизации, Управлением мусульман Узбекистана, Международной исламской академией Узбекистана и Египетским комплексом аль-Азхар.





Зарина Хакбердиева