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  • 19 февраль 2020 14:20
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В Самарканде трамвай сошел с рельсов

Сегодня утром, 19 февраля, на пересечении улиц Амира Темура и Буюк Ипак йули сошел с рельсов трамвай, курсирующий по маршруту «Железнодорожный вокзал — Сартепа». Случай произошел неподалеку от торгового центра «Атлас».



Видео в редакцию сайта stv.uzотправил один из пользователей соцсетей. По данным начальника информационной службы областного управления внутренних дел Джахонгира Сагдуллаева, все произошло из-за неисправности трамвайного рельса.

 

В результате пострадавших нет. На место прибыла тяжелая техника для возвращения трамвая на рельсы.

 

«Возможно под рельсами оказался булыжник, все что было необходимо исправили, неполадки устранили», комментирует ситуацию Файзулло Муртазоев, директор государственного предприятия по эксплуатации трамвайных линий.


В Самарканде трамвай сошел с рельсов

В Самарканде трамвай сошел с рельсов

В Самарканде трамвай сошел с рельсов

В Самарканде трамвай сошел с рельсов

В Самарканде трамвай сошел с рельсов

Зарина Хакбердиева


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