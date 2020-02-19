В Самаркандской области поймали наркокурьера

На таможне Самаркандской области поймали с поличным наркокурьера, сообщает пресс-служба ГТК РУз.

«На основании полученной оперативной информации был осмотрен при участии понятых гражданин А.У. В результате проверок, в кармане его куртки были обнаружены 3 спичечных коробка и сверток из бумаги в которых находилось наркотическое вещество марихуана в общем количестве 7,07 гр», – говорится в сообщении.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Напомним, 14 февраля в Ташкенте у мужчины обнаружили спортивную биту и 45 флаконов «Тропикамида».

ИСТОЧНИК