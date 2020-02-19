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  • 19 февраль 2020 12:35
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В Самаркандской области поймали наркокурьера

В Самаркандской области поймали наркокурьераНа таможне Самаркандской области поймали с поличным наркокурьера, сообщает пресс-служба ГТК РУз.

 

«На основании полученной оперативной информации был осмотрен при участии понятых гражданин А.У. В результате проверок, в кармане его куртки были обнаружены 3 спичечных коробка и сверток из бумаги в которых находилось наркотическое вещество марихуана в общем количестве 7,07 гр», – говорится в сообщении.

 

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

 

Напомним, 14 февраля в Ташкенте у мужчины обнаружили спортивную биту и 45 флаконов «Тропикамида».

 

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