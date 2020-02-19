 Глава области ознакомился с текущими строительными работами в новом здании Центра государственных услуг

Руководители региональных предприятий и организаций во главе с главой региона Эркинжоном Турдимовым ознакомились со строительством нового здания Центра госуслуг в Самарканде.





В ходе ознакомления с ходом строительства нового здания, которое строится по инициативе хокима области, обсуждались текущие проблемы и пути их устранения.





Чиновникам были даны поручения о создании всех необходимых условий по применению современных технологий, повышению удобства и простоты использования данных, сообщает zarnews.