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  • 19 февраль 2020 10:39
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Глава области ознакомился с текущими строительными работами в новом здании Центра государственных услуг

Руководители региональных предприятий и организаций во главе с главой региона Эркинжоном Турдимовым ознакомились со строительством нового здания Центра госуслуг в Самарканде.


Глава области ознакомился с текущими строительными работами в новом здании Центра государственных услуг

 Глава области ознакомился с текущими строительными работами в новом здании Центра государственных услуг

В ходе ознакомления с ходом строительства нового здания, которое строится по инициативе хокима области, обсуждались текущие проблемы и пути их устранения.


Глава области ознакомился с текущими строительными работами в новом здании Центра государственных услуг

 Глава области ознакомился с текущими строительными работами в новом здании Центра государственных услуг

Чиновникам были даны поручения о создании всех необходимых условий по применению современных технологий, повышению удобства и простоты использования данных, сообщает zarnews.


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